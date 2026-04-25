El próximo viernes 1 de mayo, feriado por el Día Internacional del Trabajo, generará un fin de semana largo ideal para una escapada. En ese contexto, los hoteles del ISSEMYM en el Estado de México se posicionan como una alternativa económica y confiable para quienes buscan descanso sin gastar de más. De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno del Edomex, estos centros vacacionales, ubicados en Valle de Bravo y Tonatico, combinan tarifas preferenciales con certificaciones de calidad y un sistema de reservación en línea, lo que facilita el acceso a los servicios durante este periodo de alta demanda. El ISSEMYM mantiene una política de descuentos que beneficia directamente a familias, jubilados y grupos. “Precios de hasta 25 % menos todo el año para pensionados, jubilados y adultos mayores con credencial del INAPAM, más tarifas preferenciales para derechohabientes y grupos”, detalla el informe. Además, se especifica que los derechohabientes acceden a rebajas del 15% en temporada alta y 20% en temporada baja, mientras que grupos de 15 personas o más también obtienen tarifas especiales. Esto convierte a estos hoteles en una opción competitiva frente a otros destinos turísticos durante el feriado largo. El comunicado del Gobierno del Estado de México resalta que los hoteles cuentan con estándares avalados a nivel nacional. “Cuentan con certificaciones nacionales que garantizan atención al cliente, calidad higiénica y buenas prácticas operativas”, se subraya, lo que apunta a una experiencia segura para los visitantes. Las instalaciones también han sido modernizadas e incluyen oferta gastronómica regional y servicios adicionales. “Las instalaciones de los centros vacacionales se han renovado… conservan desde 2023 el sello Punto Limpio y el Distintivo M”, indica el documento, reforzando la apuesta por el turismo de calidad en este megapuente.