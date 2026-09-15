En esta noticia ¿Qué pasa con Javier Milei?

El mapa de poder en Latinoamérica presenta pocos cambios en la cima, pero una dinámica de desgaste marcada en los sectores medios y bajos del tablero.

Según el relevamiento mensual de CB Global Data correspondiente a agosto de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vuelve a liderar el ranking regional con una imagen positiva del 68,7%, consolidando un respaldo que parece inmune a las oscilaciones de la política tradicional.

Muy cerca, en la segunda posición, se ubica la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 66,5% de aprobación. La mandataria azteca logra mantener índices de popularidad envidiables para gran parte de sus pares regionales, en un contexto donde la gestión pública enfrenta retos macroeconómicos de peso.

¿Qué pasa con Javier Milei?

El presidente argentino, Javier Milei, ocupa el puesto número 15 en esta medición, con un 35,1% de imagen positiva. El mandatario atraviesa un momento de fragilidad en el termómetro social, reflejado en una desaprobación que alcanza el 62,8%.

Los datos muestran una tendencia a la baja respecto a la medición de julio, donde su imagen positiva se situaba en 36,8%, evidenciando el desafío que representa para la administración nacional sostener el apoyo popular en la etapa de reformas.

El podio lo completa la peruana Keiko Fujimori, con un 55% de aprobación, seguida por A. de la Espriella (Colombia)

A 20 días de las elecciones, el brasileño Lula da Silva mejora en el ranking y gana un lugar quedando quinto con un 51,9% de imagen positiva, logrando una leve recuperación respecto al mes anterior.

En los niveles más bajos de aceptación, el ranking refleja la profunda crisis institucional en algunos países. Delcy Rodríguez (Venezuela) cierra la lista en el puesto 18 con una imagen positiva de apenas el 26,7%. Acompañan el lote de los peores valorados Bernardo Arévalo (Guatemala) con un 29,5% y José Raúl Mulino (Panamá) con un 31,4%.