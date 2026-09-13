Una nueva convocatoria de voluntariado internacional ofrece la posibilidad de radicarse temporalmente en Chile intercambiando trabajo por hospedaje y beneficios exclusivos .

La búsqueda está orientada a personas de entre 22 y 44 años que deseen colaborar en un hostel situado en Valparaíso, con una carga horaria acotada y la posibilidad de postularse de manera individual, en parejas o en dúos de viajeros.

Tareas requeridas y jornada laboral

La oferta exige una dedicación de 28 horas semanales, lo que representa menos de seis horas de labor por día.

Las tareas principales abarcan labores de limpieza en áreas comunes y dormitorios, asistencia en el turno nocturno, tareas domésticas generales como el armado de camas, y atención en recepción para los procesos de entrada y salida de los huéspedes.

Asimismo, el establecimiento incentiva la iniciativa personal de los colaboradores para organizar actividades recreativas dentro de la casa, tales como paseos a pie, ciclos de cine, eventos deportivos, sesiones de pintura o música y talleres creativos.

Beneficios incluidos y condiciones de estancia

A cambio de la colaboración, los seleccionados acceden a una habitación privada, conexión a internet de alta velocidad apta para el trabajo remoto, dos días libres por semana para recorrer la región, tours gratuitos por la ciudad, clases de idiomas y servicio de traslado a la llegada.

La plataforma también proporciona asistencia continua y un esquema de protección al viajero.

El compromiso mínimo de permanencia es de 2 semanas, con la opción de extender la estadía hasta un máximo de 12 semanas.