Una propuesta publicada en Worldpackers busca personas interesadas en vivir durante algunas semanas en Bariloche a cambio de colaborar con las tareas de un hostel . La convocatoria permanece abierta y contempla fechas disponibles hasta febrero de 2027.

El acuerdo establece una jornada de 25 horas semanales, distribuidas en distintos turnos según las necesidades del establecimiento. Entre las actividades previstas aparecen tareas de recepción, cocina, limpieza y asistencia general para el funcionamiento cotidiano del lugar.

Beneficios del programa: qué incluye el voluntariado en Bariloche

A cambio de su trabajo, los voluntarios tendrán alojamiento gratuito en una habitación compartida para el equipo, además de desayuno todos los días. También contarán con dos días libres por semana, que podrán utilizar para recorrer Bariloche y otros destinos cercanos.

La experiencia suma otros beneficios que pueden reducir todavía más los gastos durante la estadía: lavandería sin costo, bicicletas y descuentos en bares, bebidas y excursiones de la zona. Para participar, además, se pide tener inglés o español en un nivel intermedio, principalmente para comunicarse con huéspedes extranjeros.

Bariloche. Foto: Welcome Argentina

Cuánto dura la estadía y cómo postularse

Según la publicación, el voluntariado tiene una duración estimada de entre dos y tres semanas. Actualmente existen fechas disponibles durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, además de enero y febrero de 2027.

Quienes quieran postularse deberán crear un perfil en Worldpackers y enviar una solicitud para la experiencia. Desde la plataforma también es posible consultar las condiciones del voluntariado y revisar las evaluaciones de personas que participaron anteriormente.

Así, la propuesta puede resultar atractiva para quienes buscan viajar a Bariloche y reducir el costo del alojamiento. A cambio, deberán cumplir con las 25 horas semanales de colaboración y los horarios establecidos por los responsables del hostel.