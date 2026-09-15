Entre agosto y octubre de 2026, millones de personas naturales en Colombia deben cumplir con la presentación de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. Para las empresas, ese calendario no solo marca una obligación fiscal de sus colaboradores: también activa una demanda interna de certificados laborales, datos de nómina, retenciones y soportes documentales que deben estar disponibles a tiempo y sin errores.

La novedad no está solo en el calendario. La temporada de renta también expone un problema operativo cada vez más visible: muchos colaboradores necesitan certificados laborales, información de ingresos, retenciones y soportes de nómina al mismo tiempo. Cuando esos datos están dispersos o dependen de procesos manuales, la carga cae sobre Recursos Humanos, Finanzas y administración.

Fechas clave de la declaración de renta 2026

Para personas naturales en Colombia, los vencimientos de la declaración de renta 2026 van del 12 de agosto al 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT, que para muchas personas coincide con su número de cédula. La DIAN confirmó ese período para la presentación y pago del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2025.

El esquema escalonado busca ordenar la presentación por grupos de contribuyentes, pero en la práctica genera una demanda sostenida durante más de dos meses. Entre agosto y octubre, miles de trabajadores revisan si están obligados a declarar, buscan certificados, descargan soportes y comparan la información laboral con los datos precargados o reportados por terceros.

Para quienes deben revisar el proceso completo, los requisitos y el calendario, Buk reúne un paso a paso sobre la declaración de renta 2026 orientado a trabajadores y empresas que necesitan ordenar la información antes del vencimiento.

Sanciones: el costo de llegar tarde

Declarar fuera de plazo en Colombia puede tener un impacto económico concreto. La sanción por extemporaneidad equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, con un límite del 100% del impuesto. Además, existe una sanción mínima de 10 UVT, que para 2026 se ubica alrededor de $523.740 colombianos, según el valor de la UVT vigente.

Para una persona natural, este costo puede ser significativo. Para una empresa, el riesgo aparece por otro lado: si no entrega a tiempo certificados de ingresos, retenciones o soportes laborales, puede generar reclamos internos, reprocesos y demoras que afectan la experiencia del colaborador.

La declaración es responsabilidad del contribuyente, pero la calidad de la información laboral depende en buena medida del empleador. Por eso, la temporada tributaria se volvió un examen práctico para los sistemas de nómina.

La nómina como fuente de información tributaria

La nómina no sirve únicamente para pagar salarios. También concentra datos que luego impactan en declaraciones, certificados, retenciones, aportes y soportes legales. En Colombia, documentos como el certificado de ingresos y retenciones son clave para que los colaboradores puedan completar su declaración sin errores.

Cuando la empresa gestiona esos datos en planillas aisladas, correos, archivos dispersos o procesos manuales, cada solicitud se vuelve una tarea administrativa. En cambio, cuando la información está centralizada, actualizada y disponible, el colaborador puede acceder con mayor autonomía y el equipo de RR.HH. reduce consultas repetitivas.

La diferencia se nota especialmente durante la época de vencimientos, cuando muchas personas necesitan lo mismo al mismo tiempo.

Por qué la temporada tributaria empuja la modernización

La digitalización de la nómina suele justificarse por eficiencia: ahorrar tiempo, automatizar cálculos, reducir errores y simplificar pagos. Pero la declaración de renta muestra otro motivo igual de importante: cumplimiento y trazabilidad.

Una empresa moderna necesita saber qué información entregó, cuándo la entregó, si los datos están completos y si el colaborador puede acceder a ellos sin depender de una cadena de correos. Esto es especialmente relevante en organizaciones con cientos o miles de empleados, donde cada error puede multiplicarse.

Un software de nómina ayuda a centralizar la información laboral, automatizar cálculos y facilitar la entrega de documentos necesarios para procesos tributarios. Para la empresa, implica menos reprocesos. Para el colaborador, significa tener datos más claros y disponibles cuando llega el momento de declarar.

Un cambio que va más allá de Colombia

Aunque la declaración de renta 2026 corresponde al sistema tributario colombiano, el fenómeno es regional. En Argentina, Uruguay, Chile, Perú o Brasil, las administraciones fiscales avanzan hacia cruces de información más digitales, mayor trazabilidad y más exigencias documentales.

Eso obliga a las empresas a ordenar mejor sus datos laborales. La nómina ya no puede pensarse solo como una liquidación mensual. Es una base de información que conversa con impuestos, auditorías, beneficios, retenciones, certificaciones y reportes internos.

En ese contexto, las áreas de Recursos Humanos y Finanzas empiezan a trabajar más cerca. RR.HH. administra la relación con el colaborador; Finanzas mira costos, cumplimiento y riesgos; y la tecnología permite que ambos mundos compartan datos consistentes.

Menos urgencia, más previsibilidad

La temporada de declaración de renta suele revelar problemas que existen todo el año: documentos que no están disponibles, datos incompletos, procesos lentos o dependencias excesivas de personas específicas. La solución no pasa solo por responder más rápido en agosto o septiembre, sino por construir un sistema que funcione antes de que llegue el vencimiento.

Para las empresas colombianas, la declaración de renta 2026 es un recordatorio concreto: entregar información laboral clara y a tiempo ya forma parte de una buena gestión. Para los colaboradores, contar con documentos ordenados puede evitar errores, sanciones y estrés administrativo.

La digitalización de la nómina no elimina las obligaciones tributarias, pero sí reduce fricciones. Y en una región donde los controles fiscales son cada vez más digitales, modernizar esas herramientas dejó de ser una mejora operativa para convertirse en una condición básica de cumplimiento.