El economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”, Aldo Abram , participó este martes de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde se sumó al debate sobre el dólar y rechazó la postura de sus pares en favor de una devaluación.

Frente a las propuestas de colegas que sugieren un salto cambiario para reactivar la actividad, el analista planteó serias dudas. “La economía no se va a dinamizar (con una devaluación)”, sostuvo.

Al respecto, Abram planteó que un intento de dinamizar la economía mediante el tipo de cambio no soluciona el problema de fondo. “¿Una economía en la cual vos volvés a las viejas mañas se vuelve más confiable o menos confiable?”, aseveró.

En esa línea, el especialista examinó las causas del deterioro social y remarcó que la inflación es el elemento que más perjudica a la sociedad. Explicó que este fenómeno, si bien golpea a toda la población, afecta con mayor dureza a los sectores de menores recursos

A modo de justificación, Abram recordó los efectos del periodo anterior y afirmó: “Con el ´Plan Platita´, la pobreza llegó a superar largo el 50% con una inflación que voló”.

En sentido contrario, enfatizó que cuando el nivel de precios desacelera, la población comienza a salir de la pobreza de manera progresiva. “ Es más fácil ganarle a una inflación más baja que una de 25% (mensual) ”, insistió.

Sobre las sugerencias de otros economistas para devaluar, Abram rechazó este proceso al señalar que implicaría una pérdida del poder adquisitivo de la moneda local. A su juicio, este mecanismo no solo incrementa la pobreza, sino que genera una redistribución regresiva del ingreso.

Para concluir, el especialista cuestionó la equidad de esta medida. “Le estás transfiriendo recursos de la gente a esas personas que pueden aumentar sus precios. ¿A vos te parece justo eso? A mí no”, sentenció.