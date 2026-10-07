Para las personas que quieren conocer Europa sin afrontar los altos costos de una estadía solos, los voluntariados pueden ser una oportunidad.

Hay una propuesta en Sagunto, una ciudad de Valencia con una fuerte carga de historia romana, que puede convertirse en una oportunidad para vivir una temporada en España.

El programa está publicado en la página de Workaway y busca voluntarios para colaborar con distintas tareas vinculadas al cuidado de animales, jardinería, cocina y mantenimiento. A cambio, ofrece alojamiento y alimentos durante la estadía.

Durante el tiempo libre, los voluntarios pueden recorrer el municipio y conocer sus patrimonios históricos, entre ellos el Teatro Romano y el Castillo .

Voluntariado en España: qué tareas deberán realizar los participantes

La propuesta está dirigida a personas interesadas en animales, naturaleza y vida comunitaria.

El proyecto se realiza en una zona rural de Sagunto, a unos 55 kilómetros del centro de Valencia, y actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento.

Una de las principales actividades a realizar es la rehabilitación de perros que necesitan socialización, entrenamiento y cuidados antes de ser dados en adopción. Aunque las tareas de voluntariado no son únicamente de cuidado de animales.

Entre las tareas previstas también aparecen jardinería, cocina, limpieza, mantenimiento, construcción, cercado y diferentes trabajos de acondicionamiento.

El anuncio señala que se aceptan personas con distintos niveles de experiencia y que las tareas pueden adaptarse, en la medida de lo posible, a las capacidades e intereses de cada voluntario.

Cuántas horas por día hay que trabajar en el voluntariado

De acuerdo con la publicación, el acuerdo de ayuda establece una carga de trabajo de 5 horas por día de lunes a viernes. La jornada se divide en 4 horas durante la mañana y 1 hora después de comer.

Esa hora de la tarde suele estar destinada a mantener limpias las casas y los espacios del proyecto, aunque también puede utilizarse para pasear a los perros o colaborar en otras tareas que sean necesarias.

Además, los voluntarios deben colaborar durante el fin de semana. Tanto los sábados como los domingos tienen que realizar entre 1 y 1,5 horas de trabajo por día.

Por lo tanto, durante la semana se realizan 25 horas de ayuda de lunes a viernes, a las que se suman entre 2 y 3 horas durante el fin de semana. En total, la carga semanal es de entre 27 y 28 horas de voluntariado aproximadamente.

Cómo es el alojamiento para los voluntarios

La ciudad valenciana combina su entorno natural con un importante patrimonio histórico. Fuente: Wikipedia.

El proyecto cuenta con una casa destinada a los voluntarios, que puede alojar hasta ocho personas distribuidas en cuatro habitaciones dobles compartidas. El espacio está rodeado de naturaleza y tiene vistas hacia zonas verdes y las montañas.

La vivienda dispone de cocina equipada, conexión Wi-Fi, terraza exterior y aire acondicionado durante los meses de verano. A su vez, funciona con paneles solares, por esa razón el proyecto pide a los participantes que sean cuidadosos con el consumo de electricidad.

El anuncio también advierte que las instalaciones se encuentran en proceso de modernización y remodelación .

Las comidas que se reciben durante la estadía

La alimentación también está incluida dentro de la propuesta, aunque los propios voluntarios son quienes preparan las comidas.

El proyecto detalla que se realiza una compra general aproximadamente cada dos semanas y se proporcionan productos básicos como verduras, frutas, legumbres, arroz y frutos secos.

La variedad puede disminuir a medida que se acerca la siguiente compra, así que es esencial saber cómo organizarse para preparar las comidas con las provisiones a disposición.

La asociación no utiliza sus fondos para comprar productos de origen animal, alimentos con gluten, soja no fermentada ni maíz. Sin embargo, desde el programa aclaran que los voluntarios no están obligados a mantener las mismas elecciones alimentarias y pueden comprar otros productos con su propio dinero.

En el caso de la carne, el pescado y los productos con gluten, no están permitidos dentro de la casa de voluntarios y deben almacenarse, prepararse y consumirse en otras áreas.

Cuáles son las condiciones para acceder al voluntariado

La propuesta está pensada para personas que puedan adaptarse a una experiencia de convivencia con otros viajeros y permanecer durante un período extendido.

Antes de postularse, hay varios aspectos que los interesados deben tener en cuenta:

Estadía mínima: se solicita una permanencia de al menos un mes , aunque el proyecto prioriza a quienes puedan quedarse durante períodos más largos.

Convivencia: los voluntarios comparten los espacios comunes y, en principio, también una habitación con otra persona.

Idioma: el inglés es la principal lengua de comunicación dentro de la comunidad. No se requiere un nivel perfecto, pero sí conocimientos suficientes para comprender indicaciones, mantener conversaciones y participar de las actividades grupales.

Cantidad de personas: el proyecto suele reunir entre 15 y 20 personas , así que se trata de una experiencia de vida comunitaria.

Postulación: los interesados deben enviar un mensaje a través de Workaway . Si el responsable considera que el perfil puede encajar, realiza una segunda instancia mediante una serie de preguntas que el candidato debe responder.

Ciudadanos extracomunitarios: quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deben consultar los requisitos migratorios correspondientes antes de viajar a España para realizar el voluntariado.

Qué necesitan los argentinos para hacer el voluntariado en España

Los argentinos no necesitan, en general, un visado para estancias de hasta 90 días en España, pero el régimen aplicable depende del motivo del viaje.

El propio anuncio de Workaway explica que las personas que no sean ciudadanas de la Unión Europea y viajen a España para realizar tareas de voluntariado tienen que contar con el visado correspondiente.

Para estancias de hasta 90 días, el Consulado General de España en Buenos Aires contempla las actividades de voluntariado de duración inferior a tres meses dentro de las estancias de corta duración, sujetas a las condiciones de entrada del espacio Schengen.

Para experiencias de mayor duración, se debe consultar previamente el régimen de visado y autorización que corresponda.

Dependiendo del régimen migratorio, podrán solicitar documentación como:

Pasaporte vigente.

Comprobantes de medios económicos para cubrir la estadía.

Seguro médico con las condiciones exigidas.

Documentación que acredite el motivo y las condiciones de la estadía, como información sobre el programa de voluntariado.

Por eso, antes de comprar los pasajes o confirmar una estadía prolongada, hay que verificar los requisitos vigentes ante el Consulado General de España en Buenos Aires y determinar qué régimen corresponde según cada situación.

Qué hay que pagar para participar del voluntariado

La propuesta ofrece alojamiento y comida a cambio de la colaboración, y el anuncio no establece un pago adicional al anfitrión por permanecer en el proyecto.

No obstante, quienes quieran postularse deben tener en cuenta algunos gastos propios de la experiencia: