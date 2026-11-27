Carlos Tevez quiere llevar a a Fuerte Apache a los invitados de su despedida: “Que sepan de donde salí”.

El histórico jugador de fútbol argentino Carlos Tevez se prepara para su partido despedida el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. Con varias estrellas confirmadas, incluyendo a Lionel Messi, el “Apache” reveló un plan que sorprendió a todos: piensa en organizar un partido con sus invitados en su barrio natal, justamente, Fuerte Apache.

En una entrevista televisiva, Tevez contó los desafíos logisticos pero también explicó el origen de esta idea y el valor que tiene para él. Si bien la acción aún no está confirmada, el evento podrái producir imagenes hasta ahora impensadas.

Carlos Tevez quiere llevar a sus invitados a Fuerte Apache

Carlos Tevez afirmó que quiere llevar a los invitados a su despedida a Fuerte Apache, el barrio donde nació y se crió: “El 18 por ahí los llevo para jugar al barrio un partidito”. El ex delantero de Boca, Manchester United y Juventus, entre otros, profundizó: “También vamos a hacerles cosas argentinas: tomar mate, tomar vino, comer un asado a la estaca. Porque muchos no conocen Argentina, no saben de qué se trata. Es para que sepan un poco de cultura”.

Flyer de la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera. Fuente: Redes Sociales de Carlos Tevez

Por otro lado, sobre su idea de jugar en Fuerte Apache, Tevez dijo: “Que sepan de donde salí, muchos a mi, tanto en Inglaterra, Italia o donde fui, me llamaban ´Apache´. No me llamaban ni ´Carlitos´, ni Tevez ni nada. Siempre me llamaron ´Apache´”. Por último, sobre como podría darse la logística, el ex futbolista destacó: “Obviamente jugaremos 20 minutos. Sino después no podemos salir”, señaló en diálogo con TyC Sports.

¿Qué invitados irán a la despedida de Tevez?

Carlos Tevez realizará su partido despedida el 20 de diciembre en La Bombonera, con invitados de lujo a raíz de la extensa y buena carrera que hizo en el fútbol sudamericano y europeo.

Recientemente, Lionel Messi confirmó su presencia en el encuentro, en lo que será su vuelta al país después del último partido con la Selección argentina ante Benin, el pasado 6 de octubre.

Además, estarán Sergio “Kun” Agüero, Martín Palermo, Rolando Schiavi, Franco Colapinto, Juan Martín del Potro, Rio Ferdinand y Gianluigi Buffon. Asimismo, también podrían confirmar Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Edwin Van der Saar, entre otros.