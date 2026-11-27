Jorge Born falleció a los 92 años. Con su deceso, se va un ícono de dos décadas: los ‘70, en los que fue secuestrado por grupos guerrilleros, y los ‘90, en los que su imperio floreció y se convirtió en uno de los principales empresarios en apoyar al expresidente Carlos Menem.

El grupo Bunge y Born nació hace más de 150 años como productor de materias primas, y un fuerte sesgo exportador. Con los años se fue convirtiendo en uno de los principales grupos agroalimentarios del país , con extensiones regionales.

Jorge Born fue secuestrado en septiembre de 1974 por Montoneros. Su liberación demoró casi seis meses y está narrada en un reciente libro de María O’Donnell. La situación de violencia provocó que la plana mayor del grupo se fuera a vivir a San Pablo (Brasil), donde también tenían operaciones.

Nunca regresaron del todo. Pero el holding Bunge y Born (B&B) continuó creciendo y protagonizó una sorpresa política a fines de los 80. El gobernador riojano Carlos Menem había ganado la interna del peronismo y luego se había impuesto en las elecciones presidenciales.

El riojano había hecho campaña con propuestas populistas, y parecía que los empresarios no le tenían simpatía. Sin embargo, Menem había tejido una red de contención con Bunge & Born, a un punto pocas veces visto en la historia argentina.

El grupo le sugirió la implementación de un primer plan económico al gobierno de Menem. Dos de sus ejecutivos “estrella” (Miguel Roig y Néstor Rapanelli) fueron ministros de Economía. En su momento, se hablaba del plan económico, como el plan “Bunge y Born”.

Sin embargo, las medidas adoptadas durante ese plan económico no funcionaron y condujeron a una hiperinflación. Menem había tomado las riendas del país antes de tiempo, ya que el capital político de su predecesor (Raúl Alfonsín) se había agotado por una hiperinflación galopante.

Frente a ese nuevo episodio de hiper, que esta vez le explotaba en sus manos, Menem viró y convocó a su canciller, Domingo Cavallo, para que tomara las riendas de la economía. Así llegó la convertibilidad (un peso argentino equivalía a un dólar), un regimen monetario que colapsó en diciembre de 2001, casi una década después de implementado.

El imperio B&B llegó a tener las mayores empresas de sus industrias: Molinos (en alimentos), Grafa (textil), Alba (pinturas) además de exportación de cereales.

Born se fue retirando de la conducción de la compañía, que se fue profesionalizando y se convirtió solo en Bunge, un gigante de exportaciones cuyos cuarteles está en Missouri (Estados Unidos).

Durante el menemismo, llamó la atención el acercamiento de Born a Rodolfo Galimberti, quien había sido una de las cabezas de Montoneros, el grupo guerrillero que lo había secuestrado.

Johnny Depp con su amigo Jorge Rodríguez

Born explicó el acercamiento por motivos pragmáticos vinculados al rastreo y recuperación de parte del dinero del rescate. Juntos —junto a otros socios como Jorge “Corcho” Rodríguez— impulsaron emprendimientos como Hard Communication, firma ligada a los llamados y concursos telefónicos del programa de Susana Giménez.