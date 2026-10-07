Una pareja busca personas interesadas en instalarse en una casa con vistas al mar ubicada al norte de Faro, Portugal, a cambio de colaborar con tareas de jardinería, mantenimiento y actividades dentro del hogar.
La propuesta incluye alojamiento, tres comidas al día y horarios flexibles
La oferta está publicada en Workaway, una plataforma de intercambio cultural que conecta anfitriones con viajeros. El alojamiento se encuentra en una zona rural cercana a Faro y cuenta con conexión a internet, una parada de autobús frente a la propiedad y acceso a playas y senderos para practicar actividades al aire libre.
¿Qué tareas deben realizar los voluntarios para acceder al alojamiento?
Los anfitriones, Riccardo, de Italia, y Trish, del Reino Unido, solicitan entre cuatro y cinco horas de ayuda por día. Las tareas incluyen jardinería, mantenimiento general de la vivienda, pequeños proyectos de bricolaje, cuidado de plantas y colaboración con algunas actividades domésticas.
El perfil también contempla ayuda con la preparación de comidas familiares, proyectos ecológicos. Los horarios son flexibles y los fines de semana quedan libres para que los voluntarios puedan conocer las playas, realizar caminatas o recorrer los alrededores de Faro.
La pareja señala que tiene experiencia previa como anfitriona en el Reino Unido y que desde 2012 recibió personas de distintas nacionalidades. En Portugal inició una nueva etapa y busca mantener ese intercambio cultural.
¿Qué incluye la propuesta para quienes quieran vivir en Portugal?
El acuerdo contempla una habitación privada dentro de la casa principal, baño propio y tres comidas diarias. Los voluntarios pasan a formar parte de la dinámica familiar durante su estadía y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda.
La propuesta admite estadías de al menos una semana y puede recibir a más de dos personas, además de familias. También dispone de espacio para estacionar casas rodantes y acepta trabajadores remotos, según las condiciones indicadas por el anfitrión.
El aviso registra una valoración del 100% y 11 comentarios de viajeros. Algunas de las experiencias publicadas en 2026 destacan la amplitud de la propiedad, las vistas, la comida y la variedad de las tareas. La oferta también aclara que las personas que no pertenecen a la Unión Europea y quieran viajar a Portugal para trabajar, hacer voluntariado o estudiar deben contar con el visado correspondiente.
Para postularse, la persona interesada debe:
- Crear una cuenta en Workaway.
- Buscar el perfil del anfitrión en Faro, Portugal.
- Revisar las condiciones de la propuesta y las fechas disponibles.
- Contactar directamente a Riccardo y Trish mediante la plataforma para consultar disponibilidad y presentarse como candidato.
- Acordar con los anfitriones la fecha de llegada, duración de la estadía y tareas antes del viaje.
El propio aviso indica que la estadía mínima solicitada es de una semana y que el intercambio contempla 4 a 5 horas de ayuda por día a cambio de alojamiento y tres comidas diarias.