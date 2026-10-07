Una pareja busca personas interesadas en instalarse en una casa con vistas al mar ubicada al norte de Faro, Portugal, a cambio de colaborar con tareas de jardinería, mantenimiento y actividades dentro del hogar.

La propuesta incluye alojamiento, tres comidas al día y horarios flexibles

La oferta está publicada en Workaway, una plataforma de intercambio cultural que conecta anfitriones con viajeros. El alojamiento se encuentra en una zona rural cercana a Faro y cuenta con conexión a internet, una parada de autobús frente a la propiedad y acceso a playas y senderos para practicar actividades al aire libre.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios para acceder al alojamiento?

Los anfitriones, Riccardo, de Italia, y Trish, del Reino Unido, solicitan entre cuatro y cinco horas de ayuda por día. Las tareas incluyen jardinería, mantenimiento general de la vivienda, pequeños proyectos de bricolaje, cuidado de plantas y colaboración con algunas actividades domésticas.

Las tareas incluyen jardinería, mantenimiento general de la vivienda, pequeños proyectos de bricolaje. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El perfil también contempla ayuda con la preparación de comidas familiares, proyectos ecológicos. Los horarios son flexibles y los fines de semana quedan libres para que los voluntarios puedan conocer las playas, realizar caminatas o recorrer los alrededores de Faro.

La pareja señala que tiene experiencia previa como anfitriona en el Reino Unido y que desde 2012 recibió personas de distintas nacionalidades. En Portugal inició una nueva etapa y busca mantener ese intercambio cultural.

¿Qué incluye la propuesta para quienes quieran vivir en Portugal?

El acuerdo contempla una habitación privada dentro de la casa principal, baño propio y tres comidas diarias. Los voluntarios pasan a formar parte de la dinámica familiar durante su estadía y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda.

La propuesta admite estadías de al menos una semana y puede recibir a más de dos personas, además de familias. También dispone de espacio para estacionar casas rodantes y acepta trabajadores remotos, según las condiciones indicadas por el anfitrión.

Una pareja busca personas interesadas en instalarse en una casa con vistas al mar ubicada al norte de Faro, Portugal. Workaway

El aviso registra una valoración del 100% y 11 comentarios de viajeros. Algunas de las experiencias publicadas en 2026 destacan la amplitud de la propiedad, las vistas, la comida y la variedad de las tareas. La oferta también aclara que las personas que no pertenecen a la Unión Europea y quieran viajar a Portugal para trabajar, hacer voluntariado o estudiar deben contar con el visado correspondiente.

Para postularse, la persona interesada debe:

Crear una cuenta en Workaway. Buscar el perfil del anfitrión en Faro, Portugal. Revisar las condiciones de la propuesta y las fechas disponibles. Contactar directamente a Riccardo y Trish mediante la plataforma para consultar disponibilidad y presentarse como candidato. Acordar con los anfitriones la fecha de llegada, duración de la estadía y tareas antes del viaje.

El propio aviso indica que la estadía mínima solicitada es de una semana y que el intercambio contempla 4 a 5 horas de ayuda por día a cambio de alojamiento y tres comidas diarias.