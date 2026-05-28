Chequeado | Italia y España prohíben el ingreso y la salida a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Tener el pasaporte vigente ya no garantiza el cruce de frontera. En España e Italia, un documento deteriorado o sin la validez mínima exigida puede derivar en el rechazo del embarque o la denegación de entrada, incluso con el viaje ya pagado.

La clave está en el Código de Fronteras Schengen, la norma europea que regula las condiciones de entrada y salida y que ambos países aplican a los viajeros extracomunitarios, incluidos los colombianos, en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

Qué exige el Código de Fronteras Schengen a los viajeros extracomunitarios

Para ingresar, el pasaporte debe estar en vigor, en buen estado de conservación y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada. A eso se suma una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

Un documento vigente según la fecha impresa, pero roto, ilegible o sin ese margen de validez, puede quedar fuera de las condiciones europeas. En ese caso, las aerolíneas o las autoridades migratorias tienen la potestad de impedir el viaje.

EES y ETIAS: los nuevos controles digitales que refuerzan la exigencia

El endurecimiento se enmarca en dos sistemas europeos. El EES (Sistema de Entrada y Salida) reemplaza el sellado manual del pasaporte por un registro biométrico digital. Comenzó a aplicarse el 12 de octubre de 2025 de forma progresiva y debe estar plenamente operativo el 10 de abril de 2026.

El ETIAS, en cambio, será una autorización previa de viaje para ciudadanos exentos de visa. Está previsto que entre en servicio en el último trimestre de 2026, costará 7 euros y tendrá una validez de tres años o hasta que venza el pasaporte asociado, lo que ocurra primero.

Ambos sistemas alcanzan a los viajeros extracomunitarios, incluidos los colombianos que hoy viajan a Europa sin visa por estancias cortas. El registro digital permite detectar de forma automática documentos vencidos o permanencias irregulares.

Requisitos para evitar el rechazo en frontera

Antes de viajar a España o Italia, conviene chequear que el pasaporte cumpla con estas condiciones:

Buen estado físico: sin roturas, páginas sueltas ni datos ilegibles.

Validez mínima de 3 meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

Expedición dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada.

Pasaporte biométrico para el registro automatizado del EES en frontera.

Las autoridades recomiendan iniciar la renovación con varias semanas de anticipación, sobre todo en temporada alta, cuando los turnos consulares y administrativos suelen demorarse.