La construcción de puentes colgantes es una pieza clave en el desarrollo de la infraestructura moderna, ya que permite unir territorios separados, agilizar el tránsito y potenciar la integración económica y social.

En este marco, Italia avanza con la construcción del Puente del Estrecho de Mesina, una obra monumental que busca unir Sicilia con la región de Calabria.

El proyecto está diseñado para convertirse en el puente colgante de un solo vano más largo del mundo, con una extensión aproximada de 3.300 metros.

Italia tendrá el puente colgante más largo del mundo: cómo será

El megaproyecto, impulsado por el gobierno italiano, contempla una plataforma de 60 metros de ancho, distribuida en seis carriles vehiculares y dos vías férreas. Esta configuración permitirá el tránsito simultáneo de automóviles, trenes de alta velocidad y servicios de carga.

La capacidad máxima será de 6.000 vehículos por hora y 200 trenes por día. El objetivo es optimizar la movilidad en Sicilia y Calabria, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la conexión con el resto de Italia y Europa.

Puntos clave del Puente del Estrecho de Mesina

El proyecto permitirá:

Conectar Sicilia con Calabria mediante un flujo permanente y seguro.

Integrar redes ferroviarias y carreteras en un solo corredor.

Reducir significativamente los tiempos de traslado entre la isla y la península.

Favorecer el transporte de mercancías y el turismo interno.

Impulsar la economía regional y la cohesión territorial en el sur de Italia.

Garantizar una capacidad récord: 6000 vehículos por hora y 200 trenes diarios.

¿Cuándo estará listo el puente?

El costo estimado del proyecto supera los 13.000 millones de euros, incluyendo obras complementarias. Según el cronograma oficial, la construcción debería finalizar en 2032, aunque la fecha podría modificarse por factores técnicos o financieros.

Stretto di Messina

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase administrativa y cuenta con estudios de ingeniería actualizados. En paralelo, se revisan aspectos regulatorios y se definen los sistemas de seguridad que garantizarán la operación del puente en una zona con actividad sísmica.