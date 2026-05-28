Alerta roja en España y toda Europa por una ola de calor que llegará a 38°C: qué zonas estarán bajo riesgo

Las temperaturas excepcionalmente altas, muy por encima de lo habitual para esta época del año, continúan afectando a gran parte de Europa durante otra jornada más. Este jueves, el fenómeno tiene un impacto especialmente fuerte en Italia, donde cinco ciudades se encuentran en alerta roja.

Italia atraviesa el punto más crítico de la primera ola de calor del año. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha decidido reactivar el sistema nacional de alertas climáticas.

Alerta roja en España y toda Europa por una ola de calor que llegará a 38°C: qué zonas estarán bajo riesgo EFE

Jornada sofocante en España

España también enfrenta un día marcado por el calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en amplias zonas del territorio.

De manera generalizada, los valores superarán los 34 grados en el suroeste y el noreste de la península, pudiendo incluso llegar a los 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro .

Las noches continuarán siendo muy cálidas, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en el suroeste y en el valle del Ebro.

El País Vasco se encuentra en aviso naranja, mientras que otras seis comunidades autónomas permanecen bajo aviso amarillo.

Ola de calor: la situación crítica en Italia

Las ciudades de Roma, Bolonia, Brescia, Florencia y Turín han sido ubicadas en el nivel máximo de riesgo (alerta roja), con temperaturas que alcanzan los 35 grados.

Por su parte, la ciudad de Pescara está bajo alerta naranja, según informaron las autoridades italianas.

Este es el primer aviso de peligro extremo emitido por el Sistema Nacional de Prevención, encargado de monitorear las condiciones meteorológicas en 27 ciudades del país.

Sin embargo, a partir del viernes se espera un cambio en las condiciones climáticas, ya que el norte de Italia podría verse afectado por lluvias intensas debido a la llegada de una masa de aire frío.

La ola de calor también afecta a Francia

En Francia, la situación también es preocupante. Diecisiete departamentos ubicados en el noroeste y en la región de París están bajo alerta naranja, mientras que en el sur se prevén temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados.

Météo France estima máximas de hasta 38 grados en ciudades como Burdeos, Montpellier y Perpiñán. En Bayona, Périgueux, Agen y Niort se esperan alrededor de 37 grados, mientras que en Toulouse y Rennes los valores llegarán a los 36.

En la capital, París, el termómetro podría marcar hasta 35 grados, con noches especialmente calurosas en las que las temperaturas mínimas no descenderán por debajo de los 22 grados.

Ante este escenario, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, mantendrá este jueves una reunión con miembros de su gabinete para diseñar un plan que permita afrontar las olas de calor previstas hasta septiembre.

Portugal: calor y riesgo de incendios

En Portugal, catorce distritos de la región peninsular continúan en nivel de aviso amarillo —el más bajo dentro de una escala de tres— debido a las altas temperaturas, que podrían llegar hasta los 36 grados.

Las autoridades lusas han advertido a la población sobre una “situación de riesgo para ciertas actividades”.

Además, gran parte del país se mantiene en alerta por la posibilidad de incendios rurales. En particular, la región del Algarve, en el sur, presenta tres municipios con riesgo “máximo” de fuegos forestales.