Se viene el fin de semana largo de noviembre, del 21 al 24, y muchos ya están pensando a dónde ir sin gastar demasiado dinero ni perder tiempo en viajes largos.

A solo 2 horas de CABA existe un lugar que combina playas cristalinas, lagunas y bosques, ideal para relajarse y desconectarse. Además, ofrece actividades para todos los gustos, desde deportes acuáticos hasta gastronomía en un entorno natural.

¿Dónde queda esta playa escondida?

El destino se llama Sharewood y está ubicado en Villa Rosa, Pilar, a unos 40 km de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un predio de más de dos hectáreas que recrea la experiencia de estar en la costa, pero sin alejarte demasiado.

Al llegar, el ambiente sorprende: playa artificial con arena, reposeras, palmeras, decks de madera, tragos frescos y música . Todo pensado para sentirse de vacaciones sin salir del conurbano.

¿Qué actividades se pueden hacer?

Además de descansar frente a la laguna, Sharewood ofrece:

Wakeboard y esquí acuático : con turnos de 20 minutos y equipo incluido (requiere reserva previa).

Gastronomía variada : desayunos, brunch, almuerzos, meriendas y cenas con coctelería.

Zona de relax en el bosque: ideal para tomar algo al aire libre.

Es un plan perfecto para ir en pareja, con amigos o incluso para organizar una salida distinta.

¿Cómo llegar desde CABA?

La dirección exacta es J. Darregueira 2010, Villa Rosa, Pilar. Desde la Ciudad de Buenos Aires se llega en aproximadamente 2 horas en auto por Panamericana (ramal Pilar).