Calendario escolar: cuándo terminan las clases este 2025 en cada provincia

El Gobierno impulsa la reducción de la jornada escolar: docentes y alumnos pasarán menos tiempo en las aulas

Con noviembre en marcha, muchas familias empiezan a mirar el calendario escolar para saber cuándo terminan las clases en cada provincia. Esta información resulta clave para organizar actividades, colonias de verano, escapadas y vacaciones familiares.

El cierre del ciclo lectivo 2025 varía según la jurisdicción, ya que cada provincia define su propio calendario.

Sin embargo, todas deben cumplir con los 190 días de clase que exige el Consejo Federal de Educación. Este requisito se mantiene en todo el país, más allá del esquema particular de cada distrito.

¿Qué provincias terminan primero?

Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en cerrar sus aulas. En estos casos, el último día de clases será el viernes 12 de diciembre.

En cambio, otras provincias como Buenos Aires y Misiones extenderán el ciclo hasta el lunes 22. La Pampa será la última en finalizar, el viernes 26 de diciembre.

Calendario de cierre por provincia

12 de diciembre : Catamarca, Jujuy, Santa Fe

18 de diciembre : Santa Cruz

19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego

22 de diciembre : Buenos Aires, Misiones, Salta

26 de diciembre: La Pampa

Este cronograma permite a las familias anticiparse y planificar el verano con mayor precisión, especialmente en provincias donde las clases terminan antes del 20.

Feriados que quedan en 2025: oportunidades para descansar

El calendario nacional también ofrece varios días libres antes del cierre escolar. En noviembre, habrá un fin de semana extralargo de cuatro días:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos

Lunes 24 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional

En diciembre, se suman dos fechas clave:

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Estos feriados permiten organizar escapadas cortas o actividades recreativas antes de que finalicen las clases, y también facilitan la planificación de las vacaciones de verano.