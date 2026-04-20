Minutos antes de que vibrara con Ricky Martin, el Campo Argentino de Polo tuvo otro protagonista. Como parte de una campaña que incluyó el acompañamiento a todos los recitales del portorriqueño en la Argentina, Renault lanzó el Boreal, SUV fabricado en Brasil con el que el rombo se mete en una de las carreras más competitivas -y de mayor crecimiento- del mercado local. “La nueva Renault ya es una realidad”, celebró en sus redes Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina. Con este producto, el rombo avanza en la estrategia que definió para el mercado local: que “Renault vuelva a ser Renault”. Es decir, que, sin perder su condición de masiva, recupere su esencia de marca aspiracional, a partir de productos que destaquen por tecnología e innovación. Una huella por la que la francesa ya había avanzado el año pasado, con el lanzamiento de Arkana, un SUV híbrido importado de Corea del Sur, y que, ahora, profundiza con Boreal, fabricado en el complejo Ayrton Senna de Curitiba, Brasil. “El lanzamiento de Renault Boreal es una pieza fundamental en nuestra estrategia comercial. Llega para competir fuertemente en el segmento C-SUV”, contextualizó Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina. “Este modelo no sólo representa una evolución en términos de diseño y tecnología conectada, sino que consolida nuestra propuesta de valor en el mercado loca, con un producto que marca otro hito más en nuestro proceso de transformación de marca”, agregó. Según datos de la empresa, el segmento C-SUV, en el que entra Boreal, representó el 14% de los patentamientos en 2025 y crecerá al 20% en 2026. Es, remarcaron sus ejecutivos, uno de los de mayor crecimiento del mercado local. Sus principales rivales son Ford Territory (importada de China), Toyota Corolla Cross (de origen brasileño) y Volkswagen Taos (se produjo hasta junio en la Argentina; desde entonces, se importa de México). De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en un mercado total que creció 48%, a más de 612.000 patentamientos, esos tres modelos movieron 48.737 unidades, un 41% por encima que en 2024. En esa carrera, aceleró fuertemente Territory, de Ford, con más de 14.000 ventas, 137,8% más que en el año anterior. Con un primer trimestre 3,1% inferior, a 162.475 unidades, esos tres modelos, en su conjunto, retrocedieron 14%, a 12.152 patentamientos. De los tres, sólo el SUV chino de Ford creció: 68,4%, a 5808 unidades. Renault cerró un 2025 con 59.001 ventas al público, un 65,7% más que en 2024. Alcanzó un share del 10,2%, lo que le valió ser la cuarta marca del mercado local. Entre enero y marzo de 2026, registró 11.699 patentamientos, una caída interanual del 25,6%, según los datos de Acara. Su share fue del 7,9%, lo que la retrajo al séptimo lugar. En el país, se ofrecen tres versiones de Boreal: Evolution (a un precio de $ 50 millones), Techno ($ 55,3 millones) e Iconic ($ 58,5 millones). Todas tienen motor turbo 1.3 TCe, de 156 CV y 270 Nm de torque asociado a la transmisión automática EDC, de doble embrague húmedo con seis velocidades, la misma que tiene el Kardian. Como innovación, el modelo incorpora un sistema de sonido premium Harman Kardon, desarrollado junto al artista de música electrónica Jean-Michel Jarre. Además, es el primer vehículo producido en la región que integra el ecosistema Google Automotive Services. Durante su mes de lanzamiento, Mobilize Financial Services, la financiera de Renault, ofrecerá financiar hasta $ 20 millones a tasa 0 en 12 meses, o $ 15 millones en 18 meses. Además, también en el marco del lanzamiento, Plan Rombo, el plan de ahorro de la francesa, seguirá ofreciendo la posibilidad de acceder al 75% del valor de la versión Evolution en 84 cuotas.