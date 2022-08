Los 3 temas que más preocupan hoy a los CEOs de todas las industrias según este experto

El mundo laboral está en constante cambio y es claro que luego de la pandemia muchos supuestos quedaron derribados. Estar atento para tomar mejores decisiones y adaptarse a los nuevos escenarios es fundamental para cualquier profesional que quiera mantenerse competitivo.

Alejandro Melamed, experto en Recursos Humanos y director general de la consultora Humanize Consulting, acaba de publicar su nuevo libro El futuro del trabajo ya llegó, editado por Paidós Empresa, en el que se enfoca en escenarios laborales futuros a partir de un punto de vista múltiple: los trabajos, los trabajadores, los espacios de trabajo, los modelos de liderazgo, las organizaciones y las modalidades laborales.

Los cambios siempre traen aparejados miedos e incertidumbre y en medio de esta transformación del mundo del trabajo Melamed identifica que la mayor preocupación hoy está en lo que se denomina "la angustia de los robots". "Muchas personas piensan que los robots vienen por sus trabajos y ahí se frenan y no pueden desplegarse totalmente. En nuestro país también pasa que piensan que estamos muy lejanos a estas cosas cuando en realidad estamos mucho más cerca de lo que nos parece", advierte el experto en diálogo con APERTURA.

Sin embargo, las dudas también están del lado de los empleadores. El autor menciona que en las empresas hoy también hay mucha incertidumbre, y, por otro lado, hay muy diferentes niveles de preparación para enfrentar este tipo de temas. "Recién ahora se están viendo y en muchas de las grandes empresas están empezando a pensar cómo enfrentar ese futuro que se viene. Ahora, lo que pasó es que todos estos acontecimientos que sucedieron durante la pandemia aceleraron un montón de procesos y muchas empresas tuvieron que hacer cambios aun sin tenerlos planificados previamente. Y creo que uno de los grandes errores es pensar que uno tiene las soluciones y que uno va a llegar a la solución ideal desde la primera vez. Creo que hay que entender que esto es un modo beta permanente y vamos a ir acercándonos a medida que podamos, desplegando nuestra mejor versión pero atención porque una vez que lleguemos ahí otra vez va a volver a cambiar. Y va a cambiar y cambiar", aclara.

Alejandro Melamed acaba de publicar "El futuro del trabajo ya llegó" (Editorial Paidós Empresa).

Dentro de las empresas se había puesto de moda hablar de un mundo "VICAH": volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado. Sin embargo, Melamed explica en su libro que la realidad de hoy ya es "BANI": bien frágil, ansiedad, no lineal e incomprensible. "Esto nos lleva a pensar que las teorías tradicionales que teníamos para enfrentar este tipo de situaciones no nos generan la respuesta apropiada".

Trabajando con altos ejecutivos y directivos, Melamed dice que los grandes temas que dominan la agenda de los CEOs son la atracción del talento, la generación de cultura remota, y el definir un modelo de colaboración. "Y se suma la falta de liderazgo para enfrentar este futuro que ya es presente. Estos son temas omnipresentes independientemente de la industria o del origen de la compañía".

Además, menciona que en medio de una nueva "guerra" del talento lo que está sucediendo es que hay pocas personas buscadas por muchas empresas. "Por ejemplo, los tecnológicos pueden ser de cualquier empresa para cualquier empresa. El tema es que saben que hay mucha gente a la que le va a costar mucho reinsertarse en el mercado laboral y cada vez están quedando menos competitivos", plantea Melamed.

Según su visión, el management argentino está haciendo frente a este problema desde diferentes enfoques. "Sin embargo, lo que creo es que tenemos mucha experiencia en lidiar con situaciones muy complejas, muy difíciles y con cambios abruptos repentinos. Con lo cual, increíblemente, el talento argentino hoy está siendo una de los más buscados y demandados en un montón de lugares porque ya tenemos experiencia previa en manejar temas como inflación, por ejemplo".

Por último, recomienda prestar atención a ciertos temas para estar a tono con lo que viene. Lo primero y tal vez lo más importante, plantea, es desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que implica también desaprender cosas que ya no tienen ningún sentido. "Aprendemos muchas cosas, pero no necesariamente aprendemos a aprender y tal vez es tan requerido y tan importante porque lo que se viene es realmente tan distinto y diferente que hoy es imposible imaginar lo que se viene. Lo que sí es seguro es que va a ser diferente y vamos a tener que incorporar nuevos conocimientos habilidades y competencias", menciona.

Del mismo modo, Melamed dice que lo que todos deben tener es la capacidad de adaptación, de transformación y cambios bien desarrolladas: "No tengo dudas de que el futuro del trabajo será para aquellos que puedan transformarse no una sino varias veces. Esto es continuo. Todos debemos tener esa actitud de apertura hacia lo nuevo, de curiosidad y, tal vez, lo que se denomina la anticipación consciente, es decir, que el futuro no me sorprenda sino que tengamos la capacidad de empezar a visualizar cuáles son esos posibles escenarios que se presentan", concluye.