"Es comandar un velero en medio de una tormenta": cuáles son los 3 temas que más preocupan a los empresarios hoy

Llevar adelante una empresa hoy en la Argentina es todo un desafío, y la inflación encabeza las preocupaciones de los gerentes. Así lo muestra un nuevo informe de la consultora Suárez Battán & Asociados titulado "La Agenda del Ejecutivo de RH", al que APERTURA accedió en exclusiva.

"La situación que atraviesa a todos es la de una incertidumbre político-económica muy grande. Hay parches y cambios continuamente. Eso hace que los CEOs tengan que tener un mindset ágil y estar continuamente decidiendo ante pocas variables ciertas. Son decisiones difíciles y riesgosas. Es comandar un velero en medio de la tormenta", resume Eduardo Suárez Battán, headhunter y director Ejecutivo de la consultora.



Una de las preguntas que se le hicieron a los ejecutivos fue qué temas están "impactando" más en el negocio hoy en día. Frente a esta, la inflación fue la respuesta más votada (con el 81%).

Los resultados del sondeo corresponden al primer semestre del 2023 (1H23), al cual respondieron 286 ejecutivos de Recursos Humanos de la Argentina que fueron consultados durante el mes de marzo de este año.

Así, la inflación se consolida nuevamente como el tema que más preocupa a todos los ejecutivos y empresarios. "El 95% de inflación en el 2022 nos sorprendió pero ahora no sabemos bien dónde terminará este 2023 pero seguramente estará en el entorno del 100% o más. Tener este porcentaje tan alto provoca mucha incertidumbre y preocupación. Para las empresas implica complicaciones en la planificación, la justificación de inversiones a largo plazo, la fijación de precios y determinación de costos/gastos que resulta incierta", menciona el informe.

Los 10 temas que más impactan en los negocios:

Inflación 81% Rentabilidad 59% Aumentos salariales 50% Valor del dólar oficial y brecha 41% Conflictos Gremiales 29% Falta de talento en el mercado 29% Posible crisis y recesión mediano plazo 29% Renuncias / Rotación 25% Caída del consumo/demanda a corto plazo 21% Carga impositiva alta 20%

El sondeo describe la realidad puertas adentro de las compañías. Hay que estar pensando en tener stocks, pero sin exagerar por los costos financieros, se endurece la financiación y la cadena de pagos. "Esto es muy preocupante porque el gobierno continúa emitiendo e inyectando pesos a la economía para hacerla crecer pero ya el ritmo de inflación mensual solo genera que la gente esté asustada y se apure a desprenderse de los pesos, pero comprando menos cosas (alimentos en los niveles bajos y algún electrodoméstico o auto si subimos en la pirámide social) que, sumado a la falta de insumos, hace espiralizar la inflación y el menor consumo", puntualiza.

El segundo tema más votado en esta pregunta fue la "Rentabilidad" que tuvo el 59% de los votos y creció significativamente respecto al semestre anterior (vs 53% en el 2H22). "Lo venimos mencionando en los semestres anteriores ya que se incrementan los inconvenientes que tienen las empresas para operar y lograr una rentabilidad acorde a las inversiones. El gobierno (y los políticos en general) no entienden que los empresarios no son, en su mayoría, unos salvajes explotadores y que pretenden solo enriquecerse. Las empresas tienen que ganar plata para generar riqueza y empleo para todos", menciona el informe firmado por Suárez Battán.

El tercer tema más votado fue "Aumentos Salariales" con el 50% de los votos (vs el 53% del 2H22) y tiene que ver con tener a los colaboradores remunerados acorde al mercado, la rentabilidad de la empresa y cuidarlos frente a la inflación. "Los incrementos acordados en las paritarias se parecen a una indexación que trata de correr detrás de la inflación y se ajustan en periodos cada vez más cortos (trimestrales por ahora pero en la híper eran quincenales)", resalta el informe.

"El capital humano está muy golpeado, hay mucha desmotivación en general y este año es muy complicado todo lo que es compensaciones", explica Suárez Battán a APERTURA.

A principios de año, releva la consultora, los principales gremios habían aceptado acompañar al gobierno buscando un 60% de incremento anual pero esto rápidamente dejó de ser válido y ya se piensa en aumentos anuales arriba del 100%. "La suba de precios golpea los bolsillos de los trabajadores formales y así los gremios buscarán llegar a equilibrar la inflación pero habrá conflictos y renegociaciones y tal vez más violentas. Esto no favorece el desarrollo de los negocios y vuelve a presionar sobre la espiral de la inflación. Más complejos aún son los salarios de los colaboradores que están fuera de convenio que requieren de incentivos a veces más sofisticados como pagar una parte de sus salarios atados a algún tipo de dólar o dar beneficios especiales. No hay que caer en la tentación de usar esa masa salarial como la variable de ajuste ya que no es momento para perder valiosos recursos especializados, o gerentes de primera línea y menos ejecutivos valiosos", mencionan.