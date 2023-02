En la cuerda floja: el sector de seguros apuesta a crecer después de un año de pérdidas

En esta noticia Crecimiento transversal

Pacman inflacionario

El balance 2022 del mercado asegurador rozó el rojo intenso. El ejercicio anual, que las compañías hacen de junio a junio y presentan ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), arrojó pérdidas por $ 91.800 millones. La tendencia no se desaceleró: en septiembre el saldo negativo alcanzó los $ 10.810 millones.

Los resultados financieros son la selfie del precipicio: la industria acumuló $ 231.400 millones en pérdidas financieras en su ejercicio anual. Detrás de la curva roja está la gran villana de la economía argentina, la inflación. Una matriz que hace muy difícil equilibrar las cuentas de gastos y ganancias.

"No se pueden trasladar todos los aumentos a las tarifas", advierte Ezequiel Fanelli, director de estrategia de La Caja. El ejecutivo asegura que el principal problema no es la inflación sino su comportamiento. "Las compañías estamos acostumbradas a trabajar en un contexto inflacionario, el tema es cuando se acelera, porque afecta necesariamente a la rentabilidad de las empresas", señala.

Ezequiel Fanelli, director de estrategia de La Caja.

Un acumulado de inflación que cerró en 94,8 por ciento y niveles de siniestralidad que en algunos ramos superan a los índices prepandemia fueron un combo difícil de sobrellevar para las aseguradoras. Juan Ignacio Perucchi, gerente General de Libra Seguros, pone el ejemplo del ramo automotor: "La siniestralidad aumentó, en promedio en el mercado, un 50 por ciento. A eso se le suman todos los problemas asociados a la inflación, presupuestos que aumentan constantemente, falta de repuestos. Todo eso es imposible de contemplar en las tarifas", explica.

En el aumento de la siniestralidad hay razones propias del mercado, como la vuelta a los niveles de actividad prepandemia; pero también otras causas ligadas a lo macro, como el fraude (la crisis agudiza el ingenio para las estafas) y la falta de mantenimiento que verifica el parque automotor argentino.

Juan Ignacio Perucchi, gerente General de Libra Seguros.

Los consumidores recortan gastos y buscan precios. "Eso lleva a que roten rápido de aseguradora. Las compañías deben ser muy responsables a la hora de fijar sumas aseguradas razonables para no perder el equilibrio y vender productos infraasegurados", apunta Gastón Schisano, gerente General de BBVA Seguros.

Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros, coincide en que la guerra de tarifas es un círculo vicioso. "Hay muchas empresas que están ‘regalando el seguro', en función de la necesidad de caja que tienen. Es decir, que lo que hacen es vender seguros más baratos para cubrir siniestros cada vez más caros. Cobran cada vez más barato para juntar el dinero para pagar los juicios y toda la abrumadora carga que tenemos tanto impositiva como la provocada por la inflación", advierte.

Crecimiento transversal

"Fue un año difícil y con pérdidas económicas para el mercado, generadas principalmente por la alta inflación y la alta siniestralidad. A pesar de esto, pudimos preservar nuestro patrimonio y por ende nuestra solvencia, comparando los números con el inicio de la pandemia. Crecimos en participación de mercado, adecuamos nuestros productos y actualizamos nuestra arquitectura de marcas", destacó Diego Guaita, CEO del Grupo San Cristóbal. La compañía pagó más de $ 58.800 millones en siniestros de automóviles y más de $ 53.500 millones en prestaciones médicas e indemnizaciones de sus trabajadores asegurados.

En un contexto complicado para los balances financieros, las compañías apuestan a apuntalar el resultado técnico, uno de los indicadores que la industria todavía mantiene positivo. En septiembre, según los números de la SSN, las aseguradoras sumaron $ 118.523 millones en positivo en la columna técnica. Las estrategias de las líderes apuntan a sumar primas y ampliar carteras.

Gastón Schisano, gerente General de BBVA Seguros.

"Cerramos 2022 como líderes del mercado asegurador argentino, con una participación del 11,15 por ciento y un crecimiento en todos los principales indicadores con respecto al ejercicio anterior", destaca Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros. En 2023 la compañía hará eje en la industria petrolera. "Lanzamos Energy, un mix de soluciones de asegurabilidad especialmente pensado para la industria del petróleo y el gas", agrega Simón.

El grupo planea diversificar productos. "Apoyándonos en nuestra presencia geográfica, buscamos fortalecer la propuesta de valor en los nichos con mayor rentabilidad, como los seguros de personas y los vinculados al campo y a la agroindustria. No se trata solo de generar nuevas coberturas sino de potenciar las existentes a partir de la sinergia entre las diferentes empresas, seguros, prepaga y banco, para brindar soluciones integrales e innovadoras", explica el ejecutivo.

Sergio Patrón Costas, presidente de Provincia Seguros, también hace un balance positivo de 2022, apalancado por la unificación de las tres compañías aseguradoras del Grupo Provincia. "Esta decisión nos permitió enfocar todas nuestras energías estrictamente en lo que respecta al mercado asegurador. En ese marco, logramos mantenernos y consolidarnos aún más", afirma.



Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros.

Este año apuestan a mejorar el mix de cartera. "Si bien vamos a continuar fortaleciendo nuestra posición en los segmentos más tradicionales como el de autos, nos pondremos como objetivo incrementar nuestra participación en seguros generales, como ejemplo integral PyME, cauciones, transporte, transporte y RC, especialmente apuntados al segmento privado y a impulsar a las empresas. También profundizaremos los productos de inclusión, como los microseguros", agrega Patrón Costas.

"Debemos abocarnos a tantos segmentos como clientes existan. Ese tiene que ser nuestro horizonte y para materializarlo nos vamos a apoyar en nuestro plan de modernización tecnológica que nos va a permitir simplificar procesos, mejorar experiencias y promover la autogestión", propone por su parte Flavio Dogliolo, gerente General de Galicia Seguros.

Más allá de la coyuntura Dogliolo afirma que hay que cambiar el concepto con el que se comercializan las pólizas. "El seguro funciona en la gente como un habilitador para nuevos proyectos. Como industria tenemos la necesidad de cambiar la reputación que muchas personas tienen respecto a las coberturas. Debería ser una prioridad para todo el sector revertir la asociación negativa que hay respecto al seguro", define.

San Cristóbal concentrará novedades en los segmentos individuos, empresas y agro. "Vamos a robustecer la propuesta de valor en esos ramos y a mejorar la experiencia operacional en todos nuestros productos. El contexto inflacionario y la inestabilidad cambiaria hacen que los procesos y servicios sean más complejos, se traben y sean más lentos. Cuesta más conseguir repuestos de autos, insumos médicos, faltan grúas y hay que renegociar permanentemente contratos con prestadores y proveedores", explica Guaita.

Libra apuesta a la diversificación de su cartera. "En 2021 abrimos 15 ramos nuevos, distintos a las motos y los autos. Nuestro desafío este año es, sin descuidar las pólizas de vehículos, compensar con riesgos más nobles, como caución, incendio o responsabilidad civil", apunta Perucchi.

BBVA Seguros incursionará en movilidad y cauciones de alquileres. "Tenemos un flamante producto de autos en coaseguro con La Caja. Y, en línea con la tendencia creciente del transporte sustentable, seguiremos potenciando nuestros seguros de bicicleta y monopatín eléctrico. La caución de alquileres viene creciendo mucho, de la mano de los cambios en la legislación. Ya tenemos disponible las cauciones para viviendas particulares, y ahora lanzamos el producto para los comercios y PyMEs", explica Schisano.

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.

Con 980.000 vehículos asegurados y el segundo puesto en el ramo en el mercado argentino, La Caja apunta a sumar primas y a fortalecer la experiencia de sus clientes. "Es un concepto muy usado en los bancos y a veces no tan explotado en las aseguradoras. Nuestra estrategia comercial es omnicanal y queremos que nuestros asegurados estén conformes en todas sus gestiones y aprovechar esa estructura para ofrecerles más productos y nuevos riesgos. Más allá de la coyuntura, apostamos al mercado argentino y queremos crecer en cantidad de primas", subrayó Fanelli.

Godoy también habla de fortalecer experiencias. "Diseñar nuevas coberturas nos permitirá mejorar la experiencia digital de nuestros clientes actuales y potenciales. Vamos a implementar nuevos canales de distribución y de generación de ofertas de valor específicas como actualmente lo son productos como Freestyle, SeguroCell y los nuevos cotizadores", resalta la cabeza de Río Uruguay Seguros.

La compañía también proyecta continuar con su transformación digital. "Estamos desarrollando un proyecto aplicado a marketing de integración y acompañamiento para nuestros PAS, donde procesamos datos internos de nuestros clientes en la búsqueda de predecir patrones de repetición para interactuar en conjunto con nuestra fuerza de ventas para aplicar campañas de cross selling y up selling", agrega Godoy.

Diego Guaita, CEO del Grupo San Cristóbal.

La firma tiene una pata puesta en las insurtech con Aceleradora RUS, un programa de la Universidad Corporativa de Río Uruguay Seguros (U-RUS). "Es una incubadora devenida en aceleradora que busca agilizar la transformación del sector asegurador, lo que nos permite estar en constante evolución y aprendizaje con las diferentes insurtech del mercado", define el directivo.

Mercado Pago es uno de los nuevos operadores en el ecosistema insurtech argentino. "El año pasado ampliamos la propuesta de productos, permitiendo a los usuarios encontrar en la cuenta digital todo lo que necesitan", cuenta Lucila Wagner, directora de Insurtech de Mercado Pago Argentina.

Las pólizas se gestionan desde la app en forma 100 por ciento digital, desde la contratación hasta los siniestros. La compañía se asoció con distintas aseguradoras para vehiculizar sus pólizas y abarcar distintos riesgos. "Nuestro objetivo es mejorar la propuesta de valor actual de la industria, gracias al uso de la tecnología. En el caso de los seguros de vida y accidentes personales, trabajamos con Prudential Seguros y Klimber. El seguro de Protección Integral lo trabajamos con BNP Paribas Cardif y el de robo y daño de celulares con La Caja".

Lucila Wagner, directora de Insurtech de Mercado Pago Argentina.

La insurtech quiere seguir afinando productos que se adapten a su target de usuarios. "Queremos continuar trabajando para que estas propuestas de valor que lanzamos lleguen cada vez a más usuarios, que conozcan su utilidad y la importancia de este tipo de herramientas financieras tanto para usuarios individuales como para vendedores, específicamente emprendedores y trabajadores independientes".

Pacman inflacionario

En 2023 el mayor reto será la rentabilidad. "Es necesario contrarrestar los efectos negativos de la elevada inflación, para lo cual hay que ser muy hábiles en la elección de los instrumentos más rentables al momento de invertir", afirma Simón.

"Será un año de cambios, y dentro de la cautela del caso, yo soy optimista. Obvio que habrá jugadores que no estarán más, otros se juntarán para tener más peso; pero yo creo que las cosas para la industria se van a ir acomodando de a poco", diagnostica Schisano.

Flavio Dogliolo, gerente General de Galicia Seguros.

Las compañías se plantean un año con variables no demasiado distintas a 2022. "La industria aseguradora está atada al funcionamiento de la economía. Precisa estabilidad, tasas de interés acordes, bajar la inflación y que la recuperación económica llegue a la sociedad y no se quede en un juego financiero. También hay un problema de liquidez que solucionar. Las aseguradoras están obligadas a invertir en títulos públicos y muchas terminan teniendo problemas de disponibilidad para cubrir costos y siniestros", dispara Perucchi.

Sergio Patrón Costas, presidente de Provincia Seguros.

Lucio Godoy prevé un escenario más ajustado, presionado por el año electoral. "Este 2023 lo veo más complejo porque va a repercutir fuertemente el proceso inflacionario que tiene que ver más con causas políticas que económicas", pronostica. Las compañías tendrán la misión de sobrevivir en un contexto asfixiante. "Es un desafío de supervivencia y no de crecimiento porque con los problemas de insumos, evidentemente, la producción disminuye y en consecuencia disminuye la cantidad de productos para asegurar. Hablando en particular de los autos, no aumenta la producción", agrega.

Fanelli aboga por la previsibilidad, aún con inflación. "Que no se aceleren los procesos es muy importante para que las compañías puedan mejorar sus resultados. Es una industria acostumbrada a trabajar en condiciones inflacionarias. Los clientes saben que las tarifas se actualizan, el tema es cuando se espiralizan los índices y ya es imposible empardar lo que se cobra con los costos", afirma.

El equilibrio sigue siendo la principal dolencia del sistema. "Los contextos nacional y mundial condicionan mucho al sector y el desafío es mantener el equilibrio patrimonial, la solvencia y la prestación del servicio hacia nuestros asegurados. Por el lado de las oportunidades, el mercado asegurador está atado al crecimiento y desarrollo del país donde tenemos oportunidades, que, si las sabemos aprovechar, el sector crecerá en volumen y productos", advierte Guaita.

Esta nota se publicó originalmente en el número 350 de revista Apertura.