La Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) anunció la designación de Viviana Chaskielberg como su nueva Directora Ejecutiva. Con una destacada trayectoria en la industria aseguradora, Chaskielberg asume la conducción institución con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo del seguro de vida y retiro en la Argentina, promoviendo la conciencia aseguradora, el ahorro de largo plazo y el crecimiento sostenible del mercado. La nueva directora ejecutiva comenzó su carrera en Towers Perrin Marcu y Asociados, donde se desempeñó como consultora y continuó a nivel local durante más de 25 años en Prudential Seguros, empresa en la que ocupó diferentes roles hasta la Dirección Financiera. Cuenta también con experiencia en el mercado internacional, habiendo participado como directora en la AFP Habitat de Chile y como presidente de Wellness Services. Es Actuaria egresada de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una diplomatura en Mercado de Capitales obtenida en la Universidad del CEMA. También destaca su paso por el IGEP, Instituto de Gobernanza Empresarial y Público, donde cursó el programa de Dirección de Empresas Profesional. “Es un honor asumir este desafío en una institución con la trayectoria y relevancia de AVIRA. Trabajaremos para seguir posicionando al seguro de vida y retiro como una herramienta clave para la protección de las personas, las familias y la planificación financiera de largo plazo. Generar cultura aseguradora y ser un actor relevante en el mercado de capitales son parte de la misión a cumplir. Agradezco a AVIRA y a sus integrantes la enorme confianza que me brindan para alcanzar estas metas”, aseguró. Desde su nuevo rol, Chaskielberg liderará la agenda estratégica de la entidad, promoviendo iniciativas orientadas a la innovación, la educación financiera, el diálogo con organismos públicos y privados, y la generación de propuestas que contribuyan al desarrollo del sector.