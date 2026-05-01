Rentar una casa, departamento o propiedad durante el Mundial de Futbol 2026 podría convertirse en una oportunidad de ingresos ante la llegada estimada de más de 5 millones de visitantes a México, sin embargo, también abre la puerta a riesgos legales y financieros que podrían impactar directamente las ganancias de los anfitriones. De acuerdo con estimaciones del Gobierno Federal, el país podría recibir una derrama económica de entre u$s 1.8 y 3 mil millones por este flujo de turistas, lo que presionará el mercado de alojamiento temporal y ampliará el uso de casas, departamentos, villas, cabañas, lofts y habitaciones privadas como opciones de hospedaje. En este contexto, cada vez más propietarios se integran a la oferta de renta temporal, pero también asumen responsabilidades frente a posibles daños, accidentes o reclamaciones que ocurran durante la estancia de los huéspedes. El crecimiento del hospedaje temporal ha diversificado la oferta turística en México, pero también ha ampliado el riesgo de que los anfitriones enfrenten reclamaciones legales por incidentes dentro de sus propiedades. Este fenómeno se intensifica en periodos de alta demanda como el Mundial 2026, donde la rotación de huéspedes y el uso intensivo de inmuebles elevan la probabilidad de incidentes. Ante este escenario, los seguros de responsabilidad civil para propiedades en renta temporal comienzan a posicionarse como una herramienta clave para proteger el patrimonio de los propietarios. “Ante la llegada de una cantidad significativa de visitantes nacionales y extranjeros, el seguro de Responsabilidad Civil para propiedades en renta temporal de GMX Seguros se convierte en una solución clave para proteger el patrimonio del propietario del inmueble. Este producto está diseñado para cubrir riesgos derivados del servicio de hospedaje y brindar tranquilidad tanto al propietario como a los huéspedes”, explicó Aquiles Sologuren, Subdirector Regional Sureste en GMX Seguros. La aseguradora detalló que esta póliza cubre al arrendador por daños causados sin dolo a los huéspedes durante su estancia, incluyendo defensa jurídica e indemnización por daños a terceros dentro del inmueble. También contempla riesgos derivados de servicios adicionales como limpieza, preparación de alimentos y bebidas, así como el uso de albercas, gimnasios, canchas deportivas, saunas e instalaciones recreativas, además de la responsabilidad civil de empleados y trabajadores. Asimismo, incluye indemnización por robo de equipaje, lesiones corporales, enfermedades o fallecimiento de huéspedes dentro del inmueble. El seguro puede ampliarse para responder a reclamaciones conforme a legislaciones internacionales en caso de huéspedes extranjeros, además de ajustarse a distintos tipos de propiedades, ya sea en zonas turísticas, urbanas, rurales o frente al mar. Esto permite adaptar la protección al perfil de cada inmueble en renta temporal, en un contexto donde la oferta de hospedaje continúa diversificándose en el país. “Esta póliza no es sólo un blindaje financiero, es una herramienta estratégica para respaldar la reputación del sector. Al garantizar estancias seguras, protegemos la inversión de los anfitriones y fortalecemos la confianza en México como un destino de alojamiento temporal de clase mundial”, concluyó Aquiles Sologuren.