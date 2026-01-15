Es uno de los argentinos refrentes del mundo del entretenimiento, pero, a pesar de haber ocupado diversas posiciones de liderazgo en empresa como Turner, WarnerMedia, Warner Bros. Discovery a nivel regional y mundial, Felipe de Stefani asegura que es él quien está aprendiendo de El Reino Infantil y no al revés.

Se hizo cargo de la firma de contenidos creada por Roberto ‘Kuki Pumar en noviembre de 2025 , mientras su fundador pasó a desempañarse como presidente de la misma.

Con años de trayectoria en el sector, la última posición de De Stefani fue la de country manager para Argentina y SVP de Marketing Latam de Warnes Bros. Discovery, donde lideró las estrategias de marketing de todo el portafolio de marcas, mientras en el país se hacía cargo de las operaciones de Warner Pictures, Warner Games, licencias, Pay TV, Premium TV y del streaming HBO MAX.

Sin embargo, luego de a ver trabajado con marcas muy fuertes para gigantes del entretenimiento, el ejecutivo asegura que Hollywood está en problemas, mientras que los ganadores de la disrupción que vive el sector son las empresa pequeñas y ágiles y, principalmente, las que hayan nacido digital first como es el caso de El Reino Infantil, que hoy tiene 227 millones de suscriptores en sus series animadas para niños, como La granja de Zenón, Bichikids, Canciones del Zoo o La familia Blu.

“Más que El Reino Infantil aprendiendo de mí es yo aprendiendo del Reino Infantil”, señala de Stefani. “Yo lo veo más así, veo mi carrera como un camino de aprendizaje constante, donde yo soy un generalista y me gusta aprender cosas nuevas y necesito eso porque hoy si no avanzas, o mejor dicho, si te quedas un poquito atrás, desapareces porque ya no sos relevante ”, explica el hoy CEO de la empresa que desarrolla y distribuye contenido infantil y familiar a nivel global.

Kuki Pumar, fundador de El Reino Infantil y de Stefani du flamante CEO

“Para esta nueva etapa de la compañía, buscaba un CEO disruptivo y con sólida experiencia, propenso a desafiar el status quo en una industria cada vez más atomizada y cambiante”, dijo Pumar a la hora de presentarlo.

El Reino Infantil nació hace caso 15 años como la respuesta de Kuki Pumar, quien había creados Leader Entertaiment hace uso 40 años a, en ese entonces, los cambios en el negocio de la música. “Cuando la música pasa de físico a digital Kuki piensa cuál es la próxima jugada y, para él, era contenido en redes y eso lo hizo un jugador muy fuerte en YouTube porque ocupó lugares que otros no estaban ocupando ”, cuenta de Stefani. Y sigue: “Él se dio cuenta que con know how y un proceso ágil uno podía competir contras grandes compañías y ganarles. El ser digital first hace que estes mirando otro tipo de métricas y tengas otro tipo de inputs para la nueva generación”.

Un sector en reconversión

Así como la música, la creación de contenido vivió importantes disrupciones, dos, según de Stefani, que cambiaron por completo el negocio.

“Lo que está pasando es que hay un acortamiento de los ciclos de invención que está dado por la democratización de la producción de contenido, porque se han bajado las barreras de entrada”, sintetiza.

La primera gran disrupción fue la de la distribución. De broadcast, transmitir de uno a todos se pasó a un modelo unicast , uno a uno: un stream de video directo por medio de Internet. “Eso reconfiguró el mercado y el legacy media se vio muy herido. Compañías como Warner, Disney o Sony tuvieron un decrecimiento del valor enorme, más allá de que hoy todavía hay una lógica tradicional en muchas cosas, pero el camino del video social y la economía de la creación hicieron que las compañías de Hollywood se achicaran de una forma tremenda. Hollywood está en problemas”, explica.

La Granja de Zenón, uno de los contenidos más exitosos de la compañía

La segunda disrupción es todavía más violenta, es la disrupción de la IA que hace que la creación de contenido sea una cosa automática prácticamente para cualquier persona , con lo cual el valor del contenido empieza a ser cada vez menor.

“Hoy se están viendo importantes transacciones de grandes compañías del sector. Si tasas un estudio en US$ 60.000 millones la verdad que no se condice con la realidad”, señala el experto.

De Stefani detalla que “hoy cualquier película que se está haciendo con un presupuesto de 200 millones de dólares se puede hacer con una herramienta de IA, si tenes un buen guionista y que parezca realista. En un par de años no se van a necesitar las estructuras de los grandes estudios”.

Para el ejecutivo, las compañías que están ganando son las más chicas que entienden el universo digital, que son digital first.

“Muchos de los negocios que hace dos o tres años eran muy buenos negocios ya no lo son más. Por supuesto que algunas de las grandes compañías van a perdurar y se van a reconvertir porque hay cosas que son no mueren, como es la propiedad intelectual. Pero el negocio de la distribución de cable está en baja o del streaming, que prometía ser un negocio bueno, no es tal, salvo para algún jugador”, detalla.

Los jugadores que están creciendo en el streaming no son los del modelo de video por suscrición, son los Fast, gratuito financiado por publicidad como Pluto o Tubi.

Según de Stefani, está creciendo todo lo que es propuesta de contenido gratis porque la gente ya no tiene billetera para pagar más suscripciones. “ Si bien ves que Netflix creció 8 por ciento, pero YouTube lo hizo al 18 por ciento en 2025 , que incluye contenido creado a escala de un montón de gente que antes no participaba en la creación de contenido”, suma.

Familia Blu

Esta es la oportunidad que vio El Reino Infantil que hoy es una compañía global y tiene el canal número uno en español del mundo. Y en la network tiene 227 millones de suscriptores, mientras en cable, en América latina, hay algo así como 70 millones de usuarios.

“Son otros números, pasas a tener una llegada global. Hoy estamos mirando mercado como la India, como los países árabes. Estados Unidos es nuestra principal fuente de revenue, por ejemplo. México es nuestro mercado número uno en audiencia . Y, a pesar de la que la compañía está basada en la Argentina y en España, es muy exitosa en otros lados”, señala su flamante CEO. En números, 60 canales en YouTube con contenido en 11 idiomas y una audiencia global que supera los 227 millones de suscriptores, 172 mil millones de visualizaciones y 6,6 mil millones de horas vistas.

Lo que viene

Cuando tuvieron la primera charla, de Stefani y Pumar encontraron que tenían muchas cosas en común. “El es muy inteligente y al mismo tiempo muy creativo y además muy centrado en la tecnología y en el desarrollo tecnológico y eso es fundamental para tener una visión de avanzada. Kuki se puede posicionar en lugar de avanzada”, cuenta a APERTURA el ejecutivo.

Según sus propias palabras, su desafío como CEO es escalar una compañía que es como un unicornio. “Ha crecido enormemente y sigue creciendo, entonces ahora son necesarias algunas cosas que antes no lo eran”, señala.

La empresa que nació en la Argentina tiene, por día, 100 millones de interacciones y el reto del ex Warner es generar mayor monetización de esa audiencia.

“Somos una compañía muy fuerte en contenido y muy fuerte en música, pero hay otro mundo por explorar”, dice concretamente de Stefanis, que no descarta hacer contenido para otro público, además del infantil. “Todo está en la mesa y hay que pensar en escala como una estrategia en el contexto del mercado actual. Para los algoritmos, que optimizan por eficiencia, el que tiene más va a tener más y el que tiene menos tendrá menos”, dice.

Entre lo que ya están trabajando es en la producción de series infantiles pero para target mayores. Para ello, ya están produciendo con dos empresas número uno en el mundo. Con la francesa MediaWan, una de las productoras más importantes de Europa, que hizo, por ejemplo, la película F1 en la que trabaja Brad Pitt y con Netflix, Adolescencia. “Estamos trabajando en un proyecto conjunto y a ellos lo que les interesa de El Reino es el conocimiento del digital first”, asegura el responsable de la firma.

Con la productora internacional Cake tienen otro proyecto.