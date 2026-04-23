China avanza con un proyecto que promete revolucionar el transporte regional y marcar un nuevo récord mundial. Se trata de un tren bala submarino capaz de alcanzar más de 250 km/h y unir en cuestión de minutos dos ciudades estratégicas del país. La inversión proyectada en el aspecto económico oscila entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes. El diseño contempla tres galerías paralelas: dos destinadas a trenes y una central para operaciones de emergencia y mantenimiento. El plan incluye la construcción del Bohai Strait Tunnel, un megatúnel ferroviario de aproximadamente 123 kilómetros que cruzará el Mar de Bohai por debajo. De tal manera, la obra se encuentra en la planificación nacional de transporte hasta 2035 y actualmente está en fase de estudios técnicos y evaluación de viabilidad. La conexión permitirá cubrir en aproximadamente 40 minutos el trayecto que hoy requiere más de seis horas por carretera o hasta ocho en ferry entre Dalian y Yantai. Además, en caso de concretarse, será el túnel submarino más extenso del mundo. El sistema ferroviario fue concebido para operar con trenes eléctricos de alta velocidad que puedan circular por debajo del mar a más de 250 km/h. Para ello, el túnel contará con tres galerías paralelas, dos destinadas a la circulación de trenes y una central para servicios, evacuación y mantenimiento. La seguridad será uno de los pilares del proyecto. El área presenta fallas sísmicas y geología marina compleja, por lo que los planes incluyen sistemas de ventilación avanzados, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación. El diseño busca integrar esta conexión en la red china de alta velocidad, lo que permitirá combinar tramos terrestres y submarinos sin necesidad de cambios de tren. El objetivo es ofrecer viajes regulares, con alta ocupación y horarios previsibles, lo cual es fundamental tanto para pasajeros como para carga ligera. Según la planificación oficial, el túnel y el servicio ferroviario podrían entrar en operación en 2035. Este año coincide con la hoja de ruta del país para expandir su red de alta velocidad y consolidar corredores logísticos orientados al comercio interno y la exportación. China también planea implementar tecnología de energía renovable en el tren bala submarino, buscando reducir la huella de carbono y promover un transporte más sostenible en la región. Además, se espera que el proyecto genere miles de empleos durante su construcción y operación, impulsando la economía local y mejorando la infraestructura de transporte en el país.