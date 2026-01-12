Una potencia industrial inaugurará trenes de dos pisos: pueden alcanzar una velocidad de 1000 kilómetros por hora.

El hallazgo del milenio | Investigadores encuentran que el origen de la Luna no fue fortuito y se reescribe la crónica del universo

Los trenes de dos pisos vuelven a ocupar un lugar central en el debate ferroviario europeo, esta vez en una de las rutas más transitadas del continente. Sin anuncios grandilocuentes ni promesas futuristas, una operadora privada comenzó a incorporar nuevas formaciones que apuntan a resolver un problema concreto: más pasajeros, más frecuencia y mejor experiencia de viaje.

Desde fines de 2025, algunas unidades ya circulan de manera regular, aunque el proyecto completo todavía está en desarrollo. El despliegue es gradual y responde a un proceso técnico exigente, que incluye homologaciones internacionales y pruebas operativas antes de su expansión definitiva.

Detrás de esta incorporación hay una estrategia clara: reforzar la competitividad del ferrocarril frente a otros medios de transporte y responder a una demanda creciente en corredores clave. El trasfondo del proyecto se entiende mejor al analizar dónde operan estos trenes de dos pisos y cómo se integran al sistema existente.

Trenes de dos pisos en Austria: dónde circulan y por qué son clave

Los trenes de dos pisos en Austria comenzaron a operar en el corredor Viena–Salzburgo, una de las rutas ferroviarias más utilizadas del país. La primera formación entró en servicio comercial en diciembre de 2025, mientras que otras unidades continúan en fase de certificación técnica.

Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá. Foto: City Jet

Estas formaciones están habilitadas para circular también en Alemania y Hungría, un dato relevante que permite pensar en futuras extensiones regionales. Lejos de ser un experimento aislado, el uso de trenes de dos niveles es una solución probada en Europa, especialmente en trayectos de alta demanda.

Frecuencia, capacidad y comodidades de los trenes de dos pisos

La incorporación de trenes de dos pisos permite aumentar la capacidad sin sumar más servicios por hora. Cada formación cuenta con seis coches y espacio para más de 500 pasajeros, lo que mejora la oferta en horas pico y reduce los tiempos de espera.

En cuanto a prestaciones, estos trenes ofrecen comodidades pensadas para trayectos interurbanos modernos, con foco en eficiencia y confort:

Asientos con tomas eléctricas individuales

Conexión wifi a bordo

Sistemas digitales de control de equipaje y validación de boletos

Diseño orientado a la eficiencia energética y menor impacto ambiental

Los trenes de dos pisos no son una novedad en el mundo ferroviario, pero su implementación en rutas estratégicas demuestra que siguen siendo una herramienta clave para ampliar capacidad y mejorar el servicio. En Europa, su presencia se consolida como parte de un modelo de transporte más eficiente y sostenible.