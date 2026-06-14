Oficial | Reino Unido, Australia y China prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Viajar con el pasaporte vencido —o a punto de vencer— puede dejarte fuera del avión rumbo a China, Reino Unido o Australia. No es una sanción nueva: es un requisito de control migratorio que estos países aplican desde siempre.

La confusión nace de un detalle. Más que el vencimiento exacto, lo que cuenta es la vigencia mínima que cada destino exige para autorizar el ingreso, y ese margen cambia de un país a otro. Tener el pasaporte al día evita rechazos en el mostrador.

Qué exige cada país para dejarte entrar

China es el más estricto de los tres. Para ingresar a su territorio continental, las autoridades exigen un pasaporte con vigencia mínima de seis meses desde la fecha de entrada y, al menos, una página en blanco (algunos consulados piden dos) para estampar la visa o el sello. Un documento dañado o reportado como extraviado puede ser rechazado aun con visa vigente. La información oficial está en la embajada de China en Colombia.

Además, los colombianos siguen necesitando visa para China. El país no incluye a Colombia en su programa de exención de visado, que hasta el 31 de diciembre de 2026 beneficia a cerca de 50 naciones, pero no a la colombiana.

Un documento dañado o reportado como extraviado puede ser rechazado aun con visa vigente. ChatGPT

En el Reino Unido la regla es distinta: el pasaporte debe estar vigente durante toda la estadía, sin un mínimo fijo de seis meses para la mayoría de visitantes. Desde el 26 de noviembre de 2024, los colombianos también deben tramitar visa para entrar.

Australia, en cambio, solo pide que el pasaporte esté vigente y en buen estado —ni vencido ni dañado— al momento de viajar. Los colombianos requieren visa de visitante (subclase 600), ya que no acceden a los permisos electrónicos ETA ni eVisitor.

China: pasaporte válido por seis meses o más desde el ingreso, páginas en blanco y visa (Colombia no tiene exención)

Reino Unido: pasaporte vigente durante toda la estadía y visa, obligatoria para colombianos desde noviembre de 2024

Australia: pasaporte vigente y sin daños, más visa de visitante (subclase 600)

Por qué un pasaporte vencido te frena en cualquier frontera

El punto que muchos viajeros pasan por alto es que ningún país acepta un pasaporte caducado. Si el documento vence antes o durante el viaje, la aerolínea puede impedir el embarque y el control migratorio negar el ingreso, sin importar que la visa esté vigente.

Tampoco es una medida reciente ni exclusiva de estos tres destinos: es la norma habitual del control fronterizo internacional. La diferencia está en el margen de vigencia que cada país suma a esa exigencia básica.

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