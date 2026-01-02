Un país sudamericano planea construir un tren que alcanzará los 200 kilómetros por hora. Se trata de un proyecto ferroviario de innovación con tecnología china que contemplará una inversión de 6.500 millones de dólares.

El nuevo tren de alta velocidad en Sudamérica

El tren Lima - Ica se erigirá como la nueva obra de infraestructura ferroviaria, la cual transformará la conectividad y fomentará el desarrollo económico de Perú. Este proyecto abarcará aproximadamente 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana, conectando la capital con uno de los polos turísticos más importantes.

Con una inversión proyectada de 6.500 millones de dólares, se anticipa que el recorrido de 323 kilómetros se realice en un tiempo estimado de dos horas y media. Este proyecto, respaldado por capital chino, se constituirá como un eje fundamental para la conectividad entre ambas ciudades y sus alrededores.

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, indicó que el proceso de ejecución requerirá entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico esté finalizado en 2027 y la obra concluida en 2032.

A pesar de que China se posiciona como uno de los principales inversores, se han recibido propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido.

Inauguran el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región (foto: archivo).

El nuevo tren que conectará la costa sur de Perú

El nuevo tren contará con 15 estaciones distribuidas que permitirán integrar las comunidades de la costa sur de Perú. Dentro de algunas estaciones se encontrarán las de Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas.

La nueva obra de transporte reducirá el tiempo de viaje de cuatro horas y media en auto a dos horas y media.

Para hacer frente a los desafíos geográficos, se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para garantizar su operatividad. Se espera que el ferrocarril transporte cerca de 45.000 pasajeros por día, lo que descongestionará el tráfico de la Panamericana Sur.

El beneficio del proyecto de tren para 12 millones de personas en Ica

Desde el MTC informaron que el proyecto beneficiará a cerca de 12 millones de personas. Seis millones de forma directa por la proximidad de las estaciones y otras seis por el arrastre económico que generará.

La conexión también beneficiará la conexión directa con el Aeropuerto de Pisco. Una de las características principales del proyecto es su componente de sostenibilidad, ya que el tren estará impulsado al 100% con electricidad.

En la misma línea, Ica es conocido como un polo turístico gracias a sus desiertos, las Islas Ballestas, el oasis de la Huacachina, la Reserva Nacional de Paracas y las bodegas vitivinícolas.