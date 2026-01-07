Inauguran el tren bala más rápido del mundo: supera a los japoneses y es el gran orgullo del país

Noruega presenta una propuesta que transforma el turismo invernal: el Midnight Aurora Route, un tren panorámico diseñado para observar las auroras boreales desde la comodidad de un vagón acristalado.

La experiencia integra tecnología, sostenibilidad y confort, permitiendo apreciar uno de los fenómenos más impresionantes del planeta sin la necesidad de enfrentar el frío extremo.

Inauguran el primer tren panorámico nocturno: muestra un fenómeno único en el mundo y recorrerá paisajes hermosos (foto: archivo).

¿Cuáles son las características del tren panorámico?

Todos los vagones cuentan con techo y paredes de cristal, creando un espacio similar a un planetario móvil. Los asientos son reclinables y están orientados hacia el cielo.

La iluminación interior se mantiene al mínimo para garantizar la mejor visibilidad. Así, cada pasajero disfruta de una vista completa del espectáculo natural mientras viaja por los paisajes árticos.

Tren y auroras boreales: comodidad y ciencia en tiempo real

El tren no solo ofrece comodidad, también información. Está equipado con sistemas que monitorean la actividad solar y las condiciones atmosféricas, lo que permite avisar a los pasajeros sobre los mejores momentos para observar el fenómeno.

Además, guías especializados explican detalles científicos y enseñan técnicas para fotografiar las auroras.

Sistema de monitoreo de actividad solar.

Condiciones atmosféricas para la observación.

Técnicas de fotografía de auroras.

Estación Katterat: un refugio cálido y mágico en las alturas

Uno de los puntos más destacados del recorrido es la estación de Katterat, situada a casi 400 metros de altitud y accesible únicamente por tren. Allí, los viajeros disfrutan de bebidas calientes junto a una fogata y reciben consejos para capturar imágenes perfectas.

También se incluye acceso al museo local y la proyección de un documental sobre las luces del norte.

Fechas y periodo para viajar

El servicio opera entre septiembre y marzo, los meses con mayor visibilidad.

Del 17 de diciembre a marzo: salida más tarde y regreso cerca de las 22:50.

Octubre a mediados de diciembre: salida a las 19:00 desde Narvik y regreso a las 22:15.

Noruega lanzará paquetes turísticos de aventura y relax

El costo es accesible: desde 1.495 coronas noruegas (aprox. 130 euros). El paquete incluye el trayecto completo, bebidas, snacks, guía fotográfica, acceso a Katterat y asistencia de expertos. Se recomienda reservar con antelación por la alta demanda. Las reservas se gestionan a través de oficinas de turismo, agencias especializadas y operadores locales.

Se aconseja realizar la reserva con anticipación debido a la alta demanda.

Noruega ha implementado un sistema de reservas en línea para el Midnight Aurora Route, facilitando la planificación de los viajes y garantizando la disponibilidad de asientos.

Además, se están ofreciendo paquetes especiales que combinan el recorrido en tren con actividades como paseos en raquetas de nieve y excursiones en motonieve.

El tren también se ha asociado con expertos en astronomía que brindan charlas sobre la formación de las auroras boreales y su relación con la cultura local.

Esta colaboración enriquece la experiencia de los pasajeros, permitiéndoles no solo disfrutar del espectáculo visual, sino también comprender su significado y contexto.