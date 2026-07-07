TransMilenio anunció modificaciones en el recorrido de una de sus rutas y la ampliación de horarios de otros servicios.

TransMilenio continúa implementando ajustes en su operación para responder a la demanda diaria de millones de pasajeros que utilizan el sistema de transporte masivo en Bogotá. Las modificaciones buscan optimizar los recorridos y fortalecer la conectividad con estaciones estratégicas de la ciudad.

En esta oportunidad, la empresa confirmó cambios que impactarán a quienes utilizan la ruta fácil 6 y los servicios D24 y J24, los cuales tendrán nuevas condiciones de funcionamiento a partir de su entrada en vigor.

Las novedades hacen parte del proceso de actualización permanente del sistema, que también avanza con la incorporación de nuevas tecnologías, la construcción de infraestructura y la futura integración con otros proyectos de movilidad en la capital.

TransMilenio modifica la ruta fácil 6: así será el nuevo recorrido

TransMilenio informó que la ruta fácil 6 tendrá un recorrido diferente al que venía prestando hasta ahora. Con este cambio, el servicio comenzará su recorrido en el Portal 80 y finalizará en la estación Calle 76, por lo que dejará de operar en los tramos que anteriormente continuaban después de ese punto.

Las paradas habilitadas para esta ruta serán Portal 80, Quirigua, KR 90, Avenida Cali, Granja-KR 77, Minuto de Dios, Boyacá, Ferias, Avenida 68, KR 53, KR 47, Escuela Militar, Polo-FINCOMERCIO y Calle 76. La modificación busca ajustar la operación del servicio y facilitar la movilidad de los usuarios que se desplazan por este corredor.

TransMilenio anunció modificaciones en el recorrido de una de sus rutas y la ampliación de horarios de otros servicios. (foto: Alcaldía de Bogotá)

Nuevos horarios de las rutas D24 y J24: cuándo funcionarán

Además de los cambios en la ruta fácil 6, TransMilenio anunció una ampliación en los horarios de operación de los servicios D24 y J24. La medida tiene como objetivo mejorar la cobertura y mantener una conexión directa con la estación Universidades CityU, uno de los puntos con alta demanda de pasajeros.

Los nuevos horarios serán de:

lunes a sábado entre las 4:30 a. m. y las 11:00 p. m.

domingos y días festivos estos servicios operarán desde las 4:30 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Con esta ampliación, la empresa busca ofrecer una mayor disponibilidad para quienes utilizan estas rutas durante diferentes momentos del día.

Por qué TransMilenio está realizando cambios en su operación

Las modificaciones hacen parte del proceso de modernización que desarrolla TransMilenio para adaptar su operación al crecimiento de Bogotá y a las nuevas necesidades de movilidad de los ciudadanos. Actualmente, el sistema transporta a más de dos millones de pasajeros al día y cuenta con una red de troncales, estaciones y portales que se conecta con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Al mismo tiempo, la empresa continúa avanzando en proyectos como la incorporación de una de las mayores flotas de buses eléctricos de América Latina, la construcción de nuevas troncales sobre la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, además de la futura integración con la Primera Línea del Metro de Bogotá. Estas iniciativas buscan fortalecer el transporte público y mejorar la experiencia de los usuarios en los próximos años.