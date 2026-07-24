Argentina se consolidó como el principal semillero de startups que desarrollan tecnología agroalimentaria. Con 308 empresas, el país concentra el 65,7% del ecosistema agrifoodtech del Cono Sur, muy por delante de Chile, que reúne 116 emprendimientos (24,8%), mientras que Uruguay y Paraguay cuentan con 34 y 10 startups, respectivamente. Así lo revela el informe Estado del Ecosistema AgrifoodTech del Cono Sur, elaborado por FoodRise, que identificó un total de 468 empresas tecnológicas vinculadas a la cadena agroalimentaria en la región. El estudio atribuye el liderazgo argentino a una combinación de factores que difícilmente se replican en otros mercados de la región. Menciona la fortaleza del sector agropecuario argentino, la presencia de instituciones científico-tecnológicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet y las universidades, así como el desarrollo de aceleradoras y fondos de capital de riesgo. “Este fenómeno podría explicarse por una fuerte base científico-productiva, una matriz agroexportadora histórica y un sector privado que ha asumido un rol protagónico”, dice el estudio. Y agrega: “Entre los factores se destaca la resiliencia y capacidad de adaptación de los emprendedores, desarrollada en contextos macroeconómicos y regulatorios complejos, que incentiva la búsqueda constante de soluciones innovadoras frente a restricciones operativas y de financiamiento. A ello se suma la cercanía con un sector agropecuario de gran escala, dinámico y con creciente apertura a la experimentación tecnológica, que facilita procesos tempranos de validación, prueba y ajuste de soluciones en condiciones reales y reduce barreras de entrada para nuevos emprendimientos”. “Argentina reúne condiciones únicas para el desarrollo de este tipo de empresas. La cercanía entre quienes producen conocimiento, quienes desarrollan tecnología y quienes la aplican en el campo genera un entorno favorable para la innovación”, sostiene el informe. Desde una perspectiva sectorial, el mapeo muestra una predominancia de verticales upstream (actividades y tecnologías que actúan al inicio de la cadena de valor), particularmente agritech y biotecnología, y con ello la fuerte vinculación del ecosistema con la matriz productiva primaria de la región. A nivel global, el sector agrifoodtech enfrentó una caída de inversión en la primera mitad de 2025, con u$s 5100 millones invertidos (un 37 % menos que en el mismo periodo de 2024). Este resultado refleja que las inversiones tempranas continúan bajo presión. A pesar de eso, durante el primer semestre de 2025, América latina ya había captado cerca de u$s 200 millones en agrifoodtech. Pese al liderazgo regional, el informe advierte que la Argentina aún enfrenta varios obstáculos. El principal es el acceso al financiamiento para las etapas de crecimiento: si bien existe una amplia oferta de emprendimientos en fases tempranas, el país cuenta con menos fondos especializados que Chile, lo que dificulta la escalabilidad de las empresas. A eso se suma la necesidad de fortalecer la articulación entre startups, grandes empresas, inversores, universidades y organismos públicos para acelerar la adopción de tecnologías y facilitar el desarrollo de nuevos negocios. El estudio también plantea el desafío de consolidar una mayor integración regional, con el objetivo de atraer capital internacional y permitir que los emprendimientos puedan expandirse más allá de sus mercados de origen. Una amenaza que expone el estudio es que la dificultad por construir una articulación y coinversión eficiente con la industria se traduzca eventualmente en una fuga de startups y talento hacia ecosistemas donde existan mejores condiciones de escalamiento. Asimismo, sostiene que los costos de operar y sostener centros de prueba y plantas piloto son percibidos en el país como "elevados" y "difíciles de cubrir de forma sostenible". “Si no se diseñan modelos de financiamiento adecuados, existe el riesgo de que esta infraestructura sea subutilizada, se concentre en pocos actores o se desmantele”, dice.