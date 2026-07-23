“ Los cambios abruptos van para atrás. Eso es lo que ya hicimos. Por eso, el título: ‘Invirtamos la historia’ ”, explicó Fabián Kon, CEO del grupo Galicia y presidente este año del Coloquio de IDEA, la clásica cumbre empresaria que se realiza en Mar del Plata.

En su 62ª edición, el evento hará foco en qué es lo que necesita la Argentina para un crecimiento sostenido de, por lo menos, 20 años. Para eso, analizará -con expositores locales e invitados internacionales- la experiencia de siete países que atravesaron con éxito ese mismo camino. Además, IDEA está en contacto para que puedan participar el Presidente, Javier Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Canciller, Pablo Quirno.

Este año, el Coloquio se adelantó y se hará del 30 de septiembre al 2 de octubre -dos semanas antes de lo habitual- para evitar que ocurriese lo mismo que en 2025, que coincidió con la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que impidió la presencia de Milei y forzó a que Caputo saliera en un panel grabado en “falso vivo”.

Ahora, la superposición es con la Argentina Week que el Gobierno hará en París, anunciada cuando IDEA ya había definido sus fechas. La intención de la organización es que Milei, Caputo y Quirno hablen en forma virtual (en algún caso, podría haber presencia física, deslizan en la organización).

“Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, es el título del Coloquio 2026. “ Durante muchos años, hablamos mucho de temas vinculados con lo institucional, la educación, la disciplina fiscal, la competitividad, la reducción de impuestos. Lo que vimos que la Argentina empezó otro proceso de transformación. Entonces, planteamos que podríamos pensar más allá de la coyuntura ”, dijo Kon, quien compartió con el presidente de IDEA, Santiago Mignone, y su directora ejecutiva, Luciana Paoletti, la presentación del Coloquio a la prensa, realizada en la sede de la entidad.

“ La Argentina es un país raro. No logró estabilidad cuando otros países la consiguieron. El espíritu es qué necesita la Argentina para tener 20 años de estabilidad y crecimiento. Qué es lo que la Argentina necesita en un período largo ”, subrayó el CEO del grupo Galicia.

En tal sentido, en un trabajo conjunto con Invecq -consultora económica que colabora con la institución y el Coloquio desde hace años-, analizó la experiencia de países que vivieron procesos similares. Entre ellos, Uruguay, Chile, España, Australia, Irlanda e Israel.

“ Cada uno arrancó desde un proceso distinto. No proponemos parecernos, sino trabajar sobre los factores comunes. Y, ahí, aparecen las cosas que serán el temario del Coloquio ”, distingue Kon.

Bajo cuatro ejes -Estabilidad, Mundo, Competitividad y Desarrollo-, se debatirán issues como disciplina fiscal, respeto de marcos regulatorios, instituciones fuertes, educación (para tener talento que responda al incremento de demanda laboral) y los cambios demográficos, que impactarán en la pirámide poblacional del país.

En IDEA, enfatizan dos puntos: marco estable y acuerdos a largo plazo. “ Los cambios abruptos en los marcos regulatorios generan desinversión y no crean empleo ”, puntualizó Kon. “ No ir de una banquina a la otra porque cada ida a la banquina genera pobreza ”, apuntó Mignone.

La hipótesis planteada es cómo sostener un crecimiento del 3% anual a largo plazo. Algo que, calculado en forma conservadora y en base a la tendencia de bajo crecimiento demográfico que tiene la Argentina, permitirá tener crecimiento exponencial del PBI per cápita, subrayan en IDEA. “ Hubo países que llegaron a triplicarlo ”, dimensionó Kon.

Otro de los factores comunes encontrados en el research es que la inflación tiende a bajar. “ Traeremos expertos internacionales para hablar de eso. Los argentinos tenemos una ansiedad enorme. Pero, en todos los casos, llegar a inflación 0 fueron procesos largos ”, indicó Mignone.

“ ¿Qué, de lo que está haciendo la Argentina hoy, implementaron esos países? ”, preguntó El Cronista. “ Disciplina fiscal, acuerdos internacionales (de comercio, no geopolíticos) y acuerdos políticos, persistencia de los lineamientos más importantes ”, respondió Migone. “ En algunos casos, son acuerdos firmados y, en otros, implícitos ”, agregó.

De allí, la necesidad de que sean consensos sociales, algo que IDEA, como parte del empresariado argentino, buscará también comunicar. “ Que el equilibrio social sea demanda de la sociedad, no el capricho de un gobernante ”, ilustró Mignone.

“ Hoy, hasta el principal opositor busca equilibrio fiscal en su provincia. No sé si hay espacio para políticas inflacionarias, como financiar el déficit con emisión ”, planteó.

Un capítulo clave del eje Competitividad es el impositivo, un clásico de los reclamos empresarios en la Argentina. “ Tenemos un proceso de transformación. Los procesos de transformación no son libres de tensiones. Cada uno tiene que buscar en su empresa cómo hacerse más competitivo y pedirle al Estado que lo ayude ”, contextualizó el presidente de IDEA.

“ Esa ayuda es la baja de impuestos, sobre todo, la eliminación de los tributos distorsivos. Eso es responsabilidad nacional pero, sobre todo, de provincias y municipios ”, remarcó.

“ No creemos que tenga que haber un dedo que diga qué sector sí y qué sector no. Sí, que hay políticas que deben hacerse a distintas velocidades. Pero lo que demandamos es marcos institucionales que persistan en el tiempo. Porque eso es lo que permite invertir para transformarse ”, amplió y completó con una definición: “ La mejor política productiva es eliminar los impuestos distorsivos y ampliar la base de recaudación: atacar a la economía informal ”.

Así como IDEA gestiona la presencia de Milei, Caputo y Quirno, ya tiene confirmada la de Patricia Bullrich y, también, la negativa de Axel Kicillof, consistente en sus ausencias, tanto desde que es gobernador de Buenos Aires como cuando fue Ministro de Economía. De todas formas, en la entidad, destacan el canal de diálogo abierto con el mandatario.