El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha comunicado su intención de llevar a cabo un exhaustivo análisis de las jubilaciones millonarias financiadas por el erario público, algunas de las cuales alcanzan cifras hasta 140 veces superiores al promedio nacional.

La administración mexicana se enfocará en revisar a todos los adultos mayores del sector público que perciban mensualmente hasta 1 millón de pesos, con el objetivo de verificar su conformidad con la normativa vigente.

Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes con el cobro del apoyo económico. Ten en cuenta a quiénes revisará el Gobierno en esta oportunidad.

El mensaje de Claudia Sheinbaum a los jubilados de México

La Presidenta de los mexicanos anunció que se llevará a cabo una revisión del marco legal vigente en relación con las jubilaciones de hasta 1 millón de pesos otorgadas a ex trabajadores del sector público.

“Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público 1 millón de pesos mensuales, ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo 300,000 pesos mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas” , expresó la mandataria.

En este contexto, la Jefa de Estado destacó que, aunque algunas pensiones fueron otorgadas de manera discrecional, son legales. “Lo que nosotros estamos viendo es que se pueda hacer una reforma constitucional en donde se reduzcan los montos a algo lógico, racional”, sostuvo.

¿Cuántos mexicanos reciben pensiones superiores al millón de pesos?

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó recientemente un análisis sobre las pensiones que perciben ciertos mexicanos, incluyendo a aquellos que han desempeñado funciones en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para ambos casos, se han publicado los padrones que no solo especifican la cantidad de recursos destinados a las jubilaciones, sino también los montos asignados a los ex trabajadores.

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, el padrón de jubilados incluye a 14,073 personas, lo que representa un gasto anual de 28,064 millones de pesos. Según el análisis gubernamental, la distribución de los salarios es la siguiente:

Sueldo entre 3,491 - 99,999 pesos mensuales: 4,616 de personas.

Sueldo entre 100,000 - 199,999 pesos mensuales: 8,540 personas.

Sueldo entre 200,000 - 299,999 pesos mensuales: 603 personas.

Sueldo entre 300,000 - 399,999 pesos mensuales: 205 personas.

Salario de entre 400,000 - 699,999 pesos mensuales: 75 personas.

Salario de entre 700,000 - 999,999 pesos mensuales: 33 personas.

Más de 1 millón de pesos mensuales: 1 persona.