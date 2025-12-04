Varios bancos ampliarán el servicio de atención al público y y ahora atenderán los sábados

Algunos bancos en México anunciaron ajustes en los horarios de atención, ampliando el servicio de ayuda al público los sábados. De esta manera, los clientes podrán asistir a las ventanillas los fines de semana, además de lunes a viernes.

Diferentes entidades bancarias confirmaron que algunas de sus sucursales ofrecerán un servicio más amplio a sus usuarios. En el país, la mayoría de las instituciones financieras opera en ventanilla de lunes a viernes, generalmente entre las 8 y las 16, pero esto comenzará a cambiar.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles de esta medida y sácale provecho a la iniciativa, en caso de necesitar ayuda o asesoramiento de los profesionales.

¿En qué horario están trabajando los bancos?

Inbursa confirmó que varias de sus sucursales en la Ciudad de México ampliarán sus horarios. A partir de ahora, brindarán atención en ventanilla de lunes a sábado.

Los fines de semana abrirán a las 9 y cerrarán a las 16.

Las sucursales que adoptarán este nuevo esquema son:

Sanborns Centro Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900.

Sanborns San Antonio: Insurgentes Sur 882, Del Valle Centro, C.P. 03100.

Sanborns Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000.

Sanborns Reforma 222: Reforma 222, Juárez, C.P. 06600.

Sanborns Buenavista Forum: Av. Insurgentes Norte 70, Santa María la Ribera, C.P. 06400.

No sólo Inbursa realizará cambios. BBVA informó que extenderá la atención en algunas de sus sucursales de la CDMX .

El nuevo horario para los sábados será de 9 a 14:30.

Las sedes del BBVA que aplicarán este horario son:

World Trade Center – Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez

Gran Sur – Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán

San Jerónimo – Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

Nueva Santa María – Av. Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco

Félix Cuevas – Félix Cuevas 206, Del Valle Sur, Benito Juárez

Perisur – Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán

Plaza Observatorio – Av. Observatorio 457, Hidalgo, Álvaro Obregón

Metrópoli Patriotismo – Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez

Plaza Leones – Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón

Parque Delta – Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez

Patio Santa Fe – Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón

Plaza Universidad – Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez

San Juan de Aragón – José Loreto Fabela 55, San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero

Toreo – Periférico Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan

Miramontes Zapamundi – Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán

¿Cuál es el banco que atiende todos los días?

Banco Azteca es el único que ofrece servicio todo el año, ya que opera los siete días de la semana. En ventanilla, su horario de fin de semana va de 9 a 21, y mantiene atención los 365 días del año, incluidos días festivos oficiales.