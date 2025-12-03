El Metro CDMX anunció un plan de modernización para el servicio de transporte público

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó que habrá un plan de modernización en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). En detalle, la Línea A será objetivo de un proceso de mejora en 2026, según anunció la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Dados los inconvenientes que presenta este servicio de transporte público, el Gobierno capitalino anunció que habrá modernización en la Línea A , la cual moviliza más de 71 millones de pasajeros. Se espera que haya una inversión de 600 millones de pesos para el mantenimiento de vías, atención al equipo eléctrico y electromecánico, así como vigilancia constante en zonas con hundimientos diferenciales.

El Metro de la Ciudad de México iniciará un proceso de modernización en 2026

Recientemente, las labores se centraron en el cajón de vías, afectado por inundaciones que provocaron 12 suspensiones temporales del servicio en lo que va del año.

¿Cuánto invierte CDMX para mejorar el Metro?

Documentos obtenidos vía transparencia muestran que, entre 2016 y 2025, el STC firmó 28 contratos con distintas empresas por 665.4 millones de pesos. De ese total:

540.2 millones se utilizaron en mantenimiento de vías

51.9 millones para reforzar el cajón estructural

23 millones en estudios y monitoreo del tramo Pantitlán–La Paz

38.4 millones en mejoras electromecánicas

¿Qué problemas tiene el Metro CDMX?

El Metro explicó que la Línea A es monitoreada mediante sistemas topográficos y atribuyó las inundaciones a la deficiencia del drenaje pluvial del municipio de La Paz (Edomex), lo que generó filtraciones y daños en la infraestructura.

El punto más crítico se atendió en 2016, con trabajos de confinamiento del cajón estructural, realizados por la empresa Vallento por 36.6 millones de pesos, además de labores complementarias que costaron 8.4 millones.

En 2021, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, se invirtieron 368,000 pesos en acciones adicionales de supervisión.

¿Por qué suspendieron el servicio del Metro CDMX?

Las fallas que derivaron en suspensiones del Metro CDMX -con duraciones de entre 3 y 24 horas- se registraron en diversas fechas de junio a octubre de 2025, principalmente por acumulación de agua en las vías y fallas eléctricas.

En la administración actual, se canalizaron 228.5 millones de pesos mediante cinco contratos que abarcan 2025 y 2026, con énfasis en mantenimiento preventivo, monitoreo del comportamiento estructural y mejoras en sistemas de comunicación.