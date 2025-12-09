Una decisión judicial sin precedentes está transformando el sistema de pensiones en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que miles de padres que dependían económicamente de sus hijos trabajadores fallecidos tienen derecho a recibir el mismo porcentaje de pensión que las viudas o viudos: un 90% en lugar del escueto 20% que venían percibiendo.

El fallo, emitido por la Segunda Sala el 29 de noviembre de 2023, corrige una desigualdad que había permanecido oculta durante décadas en la Ley del Seguro Social de 1973. La resolución obliga a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recalcule y aumente las pensiones de los ascendientes, reconociendo que su derecho no puede ser inferior al de otros beneficiarios directos.

La Suprema Corte ordena al IMSS equiparar la pensión de padres dependientes con la de viudas y viudos. Fuente: Shutterstock. Fuente: narrativas-spin-es

De 20% a 90%: la brecha que la Corte Suprema ordenó cerrar

Durante años, los padres de trabajadores fallecidos que dependían económicamente de sus hijos enfrentaron una realidad cruel: mientras las viudas o viudos recibían el 90% de la pensión del asegurado, ellos apenas accedían al 20%. Esta diferencia carecía de justificación legal o moral, según determinó la Corte Suprema.

El tribunal constitucional argumentó que la pensión por supervivencia no es un regalo del Estado, sino un derecho generado por las contribuciones laborales que el trabajador realizó durante su vida activa. Por tanto, no existe razón válida para discriminar entre beneficiarios directos basándose únicamente en su parentesco.

La decisión establece un precedente vinculante: todos los jueces y tribunales del país deben aplicar este criterio en casos similares, garantizando que el IMSS cumpla con el aumento para quienes están amparados bajo la Ley de 1973.

¿Tu padre podría recibir 70% más? Esto es lo que necesitas saber

El beneficio aplica específicamente a los padres del trabajador fallecido que cumplan con dos condiciones fundamentales: haber dependido económicamente de su hijo o hija, y ser los únicos beneficiarios de la pensión por supervivencia. Esto significa que no deben existir cónyuge, hijos menores o concubina con derecho a recibir el beneficio.

En estos casos, los ascendientes pasan de recibir una quinta parte de la pensión a obtener prácticamente su totalidad, equiparándose al monto que históricamente se otorgaba a las pensiones por viudez. El cambio representa un alivio económico sustancial para adultos mayores que perdieron a su principal sostén familiar.

El IMSS deberá ahora revisar los casos existentes y aplicar retroactivamente este criterio, además de procesar nuevas solicitudes bajo esta interpretación corregida de la ley.

Un criterio obligatorio obliga al IMSS a aumentar y recalcular pensiones de ascendientes. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock BearFotos

Miles de familias podrán respirar: el cambio que lo cambia todo

Este fallo no solo corrige una inequidad jurídica, sino que transforma la vida de miles de familias mexicanas. Para muchos padres de la tercera edad que perdieron a sus hijos en edad productiva, la diferencia entre recibir 20% y 90% de la pensión puede significar la línea entre la subsistencia digna y la precariedad.

La resolución de la Corte Suprema envía además un mensaje claro sobre los derechos laborales: las prestaciones de seguridad social deben distribuirse con criterios de justicia, sin distinciones arbitrarias entre beneficiarios que se encuentran en situaciones comparables de necesidad y dependencia económica.

Para las familias afectadas, el camino ahora es acudir ante las instancias correspondientes del IMSS armados con este precedente judicial, que les garantiza el acceso pleno a un derecho que siempre debió ser suyo.