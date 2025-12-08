Atención pensionados | Confirman suspensión masiva de pagos para todos los que figuren en esta lista

La pensión del IMSS es uno de los beneficios más importantes para millones de personas en México, pero también es uno de los que más estrictamente se supervisan. Aunque muchos pensionados creen que, una vez aprobada, su pensión es automática y permanente, la realidad es distinta: existen situaciones que pueden provocar la suspensión temporal o definitiva de los pagos.

El IMSS advirtió que ha intensificado estas revisiones debido al aumento de irregularidades detectadas en trámites, documentos y registros bancarios. Esto significa que cualquier error o falta de actualización puede generar demoras o suspensiones imprevistas.

Evitar estas situaciones es clave para no perder la pensión ni enfrentar procesos de aclaración que pueden tardar semanas o incluso meses. Conocer las reglas, mantener la información actualizada y notificar cualquier cambio puede marcar la diferencia entre recibir puntualmente los depósitos o verlos suspendidos de un día para otro.

Por qué cosas pueden suspender los pagos de la pensión IMSS

Estas son las siete de las causas más frecuentes por las que el IMSS puede detener el pago de una pensión:

No actualizar datos personales o bancarios Volver a trabajar sin avisar al IMSS Inconsistencias en tus semanas cotizadas No comprobar supervivencia Problemas legales o dudas sobre tu derecho a pensión Incompatibilidad entre pensiones o doble pago Protección por cobro indebido

Cómo evitar que el IMSS suspenda pagos de la pensión

1. No actualizar datos personales o bancarios

Un cambio de domicilio, del banco donde recibís tu pensión, la CLABE interbancaria o incluso tu estado civil puede provocar que los depósitos sean rechazados. Cuando el IMSS detecta inconsistencias, los pagos se suspenden hasta que actualices la información en Ventanilla Única o Escritorio Virtual.

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

2. Volver a trabajar sin avisar al IMSS

Si te pensionaste por Cesantía o Vejez y regresás a trabajar formalmente sin notificarlo, el instituto puede suspender tu pensión. No está prohibido volver a emplearte, pero sí debés avisar por escrito para que no se considere una incompatibilidad laboral.

3. Inconsistencias en tus semanas cotizadas

Cuando el IMSS detecta errores, duplicidades o falta de comprobantes en las semanas registradas, puede detener la pensión mientras investiga la legalidad del historial. Para resolverlo, es necesario presentar constancias laborales y documentos de respaldo.

4. No comprobar supervivencia

Si vivís en el extranjero o recibís pensión por viudez, invalidez o adulto mayor, debés comprobar supervivencia mediante los certificados correspondientes. No hacerlo en tiempo puede causar suspensión automática.

5. Problemas legales o dudas sobre tu derecho a pensión

Demandas familiares, divorcios, herencias o disputas por pensión por viudez pueden hacer que el IMSS congele los pagos hasta que exista una resolución judicial. Mantener actualizados documentos y beneficiarios es esencial.

6. Incompatibilidad entre pensiones o doble pago

Si recibís pensión del IMSS y también otra del ISSSTE, Bienestar o alguna institución privada, puede existir incompatibilidad. El IMSS puede suspender una de ellas mientras se determina cuál corresponde.

7. Protección por cobro indebido

Si el IMSS detecta que recibiste pagos mayores a los autorizados, ya sea por errores administrativos o por información incorrecta, puede detener temporalmente tu pensión para recuperar el monto. Es importante revisar tus depósitos y reportar cualquier irregularidad.