Los adultos mayores inscritos en el INAPAM que recibirán el aguinaldo en 2025 son aquellos que forman parte del programa Vinculación Productiva. Esta iniciativa busca fomentar la participación laboral de personas mayores de 60 años, facilitando su conexión con empresas y organizaciones para el desarrollo de sus actividades.

El aguinaldo representa una de las prestaciones económicas más solicitadas, ya que se otorga de manera única y equivale a 15 días de salario. Los trabajadores del sector formal y los adultos mayores del INAPAM que estén inscritos en el programa Vinculación Productiva recibirán el monto correspondiente antes del 20 de diciembre, conforme a lo estipulado por la legislación laboral vigente.

Quienes se integren a este esquema recibirán un salario mensual que oscila alrededor de 8,000 pesos, pudiendo superar los 12,000 pesos dependiendo del tipo de empleo y la región.

Es fundamental señalar que las empresas, en el contexto del programa Vinculación Productiva del INAPAM, pueden requerir requisitos adicionales a las personas de la tercera edad para la asignación de un puesto laboral.

Para participar, los adultos mayores deben poseer su credencial INAPAM, haber cumplido 60 años y presentar una identificación oficial vigente, con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE).

Una vez inscritos, los beneficiarios no solo acceden a este programa de empleo y a su respectivo aguinaldo, sino también a descuentos en transporte, servicios médicos, alimentación y recreación.

Si aún no poseen la tarjeta, pueden tramitarla presentando los siguientes documentos: