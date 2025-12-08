La SEP confirmó el cronograma de vacaciones de invierno

De cara a fin de año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario oficial de las vacaciones. Los estudiantes se preparan para descansar varias semanas, aunque este año comenzará más tarde respecto a 2024.

Este mes es especialmente significativo porque ofrece uno de los descansos más largos del ciclo escolar. Tanto alumnos como maestros podrán disfrutar de varios días sin clases, dado el cronograma escolar 2025-2026.

La SEP confirmó el fin de clases en México

A continuación, las fechas clave según el calendario de la SEP en México.

¿Cuánto tiempo durarán las vacaciones?

Desde el inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública publicó el calendario oficial, donde se contemplan dos periodos largos de descanso: el de invierno y el de Semana Santa.

De acuerdo con ese calendario, las vacaciones de invierno iniciarán el 22 de diciembre y concluirán el 6 de enero . No obstante, las actividades escolares se retomarán hasta el 12 de enero, lo que brinda a los estudiantes poco más de dos semanas y media sin clases.

¿Cuándo es la semana de receso de los estudiantes?

Una vez que se reanuden las clases, el siguiente gran descanso llegará tres meses después, con las vacaciones de Semana Santa, programadas del 30 de marzo al 10 de abril.

Antes de ese periodo, también habrá días de suspensión de clases por motivos oficiales, como el 2 de febrero, el 16 de marzo y los últimos viernes de cada mes para la realización de actividades docentes.

¿Cuál es el último día de clases?

El ciclo escolar 2025 contempla 185 días de clases. Comenzó el 1 de septiembre y concluirá el 15 de julio de 2026, abarcando casi diez meses de actividades académicas, evaluaciones y periodos vacacionales.