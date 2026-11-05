Este nuevo tratamiento ayuda a regular la glucemia con un método innovador.

La diabetes tipo 2 y la obesidad afectan a millones de personas en todo el mundo. El tratamiento habitual exige monitorear la glucosa y recurrir a inyecciones diarias de insulina para mantener valores estables. Por esa razón, la ciencia busca alternativas tecnológicas que eliminen la necesidad de pinchazos y simplifiquen la rutina médica de los pacientes.

En este contexto, un equipo de bioingenieros logró desarrollar un chip electrónico subcutáneo que elimina el exceso de azúcar en la sangre. El proyecto lo impulsan investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich) en Suiza que publicaron el avance en la prestigiosa revista Science tras completar las primeras fases de prueba .

Cómo es el nuevo chip subcutáneo para el control de la glucosa

Investigaciones previas buscaban formas de convertir la glucosa excedente en compuestos inocuos sin usar fármacos. En esta línea, este nuevo avance se apoya en el principio de la electrocatálisis (uso de corrientes eléctricas) aplicado a la medicina moderna. De este modo, los científicos diseñaron un implante miniaturizado capaz de regular el metabolismo de manera directa y automática.

El dispositivo tecnológico funciona mediante un catalizador de oro decorado con platino a muy bajo voltaje. Este chip aplica una pequeña corriente eléctrica de 0,75 voltios que transforma la glucosa circulante en gluconato . Mientras tanto, el organismo absorbe este compuesto inofensivo y lo elimina de forma natural a través de los riñones.

Por otra parte, el sistema llamado ECHO funciona de manera totalmente automatizada sin intervención del paciente. El implante se conecta de forma inalámbrica con un monitor continuo de glucosa a través de una aplicación móvil. Sin embargo, el mecanismo se activa únicamente cuando los niveles de azúcar superan el umbral de seguridad programado.

Este método innovador se basa en descargas eléctricas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, las evaluaciones en modelos animales demostraron que el dispositivo restablece la glucemia normal en menos de una hora . Las pruebas se hicieron durante seis meses y demostraron que esta tecnología impulsa al organismo a quemar grasa corporal de forma gradual. Así, la tecnología logró reducir el peso y los triglicéridos sin generar episodios de hipoglucemia.

Las ventajas de este tratamiento para la salud

Este nuevo método para tratar la diabetes podría evitar las inyecciones, pero además tiene otras ventajas comparativas respecto a otros productos similares:

Tratamiento sin medicamentos: elimina la dependencia de inoculaciones diarias de insulina y fármacos orales para controlar la glucosa.

Acción dual sobre el metabolismo: reduce los picos de azúcar en sangre y promueve la pérdida de peso de forma continua.

Mecanismo automatizado e inteligente: se activa de forma inalámbrica solo cuando detecta un incremento desmedido de la glucosa.

El chip continuará su desarrollo en ensayos preclínicos adicionales antes de iniciar las pruebas en humanos. Por lo que su comercialización dependerá de los resultados de los próximos años.

El estudio completo en este enlace.