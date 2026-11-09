Richard Satin pasó meses con dolor, sin poder comer y sin un diagnóstico claro, hasta que un cirujano de Long Island dio con el problema.

Richard Satin llevaba una vida normal con su esposa y su hija de ocho años hasta octubre de 2025, cuando despertó en plena noche con un dolor muy fuerte. En un hospital de Long Island, los médicos detectaron que su nivel de azúcar estaba elevado, le diagnosticaron diabetes y encontraron un coágulo en la vena porta, que conecta el aparato digestivo con el hígado, según la cadena CBS News.

El coágulo fue tratado y su diabetes quedó estabilizada, pero los problemas continuaron. A los pocos días volvió a sentir dolor y tuvo que regresar al hospital. Durante las siguientes semanas recibió distintas indicaciones, entre ellas seguir una dieta rica en fibra y después una dieta líquida, pero ninguna consiguió resolver el problema.

Perdió 32 kilos porque casi no podía comer

Con el paso del tiempo, Satin perdió el apetito por completo. Comer un bol de gelatina llegó a convertirse en un logro y su estado físico comenzó a preocupar a su familia. Además, jugar al golf, una de sus actividades habituales, pasó a ser imposible.

A mediados de diciembre había perdido 70 libras, unos 32 kilos. Él y su esposa empezaron a consultar a especialistas, pero muchos tenían citas disponibles recién varios meses después, y la pareja concluyó que debía buscar otra alternativa.

El 24 de diciembre acudió al médico William Klein, que lo examinó durante varias horas y le hizo nuevos análisis de sangre. Klein no lograba determinar con exactitud qué ocurría, pero le advirtió de que, si no se operaba de inmediato, tendría problemas. Después lo derivó al cirujano Gary Gecelter, del St. Francis Hospital & Heart Center.

La operación, realizada a comienzos de enero, consistió en retirar la parte del intestino delgado que se estaba inflamando. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué problema tenía Richard Satin?

Gecelter revisó los estudios previos y repitió las pruebas. Encontró un problema inflamatorio poco habitual en el aparato digestivo. Según explicó el cirujano a CBS News, aquella inflamación había provocado una reacción que afectó al suministro de sangre del estómago, causó el coágulo en el hígado y terminó produciendo una obstrucción intestinal.

Hasta ese momento, los médicos se habían concentrado en el problema de coagulación. Gecelter planteó que la clave estaba en retirar la parte del intestino delgado que se estaba inflamando. La intervención se realizó a comienzos de enero y fue compleja, aunque mínimamente invasiva.

Satin despertó después de la operación diciendo que se sentía mejor. Al día siguiente toleraba líquidos y, en menos de una semana, ya podía volver a comer sus alimentos favoritos. Tres días después de la cirugía recibió el alta médica.

Recuperó parte del peso y volvió a su vida

La recuperación avanzó con rapidez. En los tres meses posteriores a la operación, Satin recuperó la mitad del peso que había perdido. Seis meses después, volvió a jugar al golf y a asistir a las actividades escolares de su hija.

Su diabetes continúa bajo control y realizó algunos cambios en su alimentación y sus hábitos. Sin embargo, Gecelter explicó que no pudo determinar qué provocó la enfermedad inicial ni si aquel problema podría volver a aparecer.