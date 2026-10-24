El ISSSTE convocó a adultos de entre 18 y 59 años a realizar un estudio gratis para detectar resistencia a la insulina.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, convocó a todas las personas de entre 18 y 59 años a que hagan parte de una investigación científica sobre la diabetes. Esta novedosa convocatoria está dirigida por la Escuela de Dietética y Nutrición y ofrece, de forma gratuita, la posibilidad de que las personas que participan de él puedan saber si son o no resistentes a la insulina y si tienen prediabetes.

La convocatoria que abrió el ISSSTE está dirigido a “Trabajadores, profesionales de la salud, derechohabiencia del ISSSTE y público en general, que cumpla con los requisitos de convocatoria”, con una única fecha y hora, el miércoles 4 de noviembre del 2026 de 7:00 a 12:00 h. ¿Dónde? Vestíbulo y lobby del Auditorio Lázaro Cárdenas, Complejo Buenavista, CDMX.

Para el 2024 en México se reportaron al 2024 13,587,400 de personas con diabetes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Prueba gratis para Pre-diabetes en CDMX

Este proyecto de investigación promovido por el ISSSTE en la CDMX busca detectar la resistencia a la insulina en los voluntarios que acudan a las pruebas, pero para hacerlo, deben cumplir con los siguientes requisitos.

Tener entre 18 y 59 años cumplidos

No tener diagnóstico o tratamiento para el control de diabetes

No tomar medicamentos o suplementos para el control de glucosa o grasas en sangre, metformina, sitagliptina, linagliptina, estatina, ezetimiba, atorvastatina, bezafibrato

Presentarte en ayuno de 8 a 12 horas para tomar la muestra de laboratorio

Agendar previamente la cita en el link oficial de PRE-DIABETES Buenavista 4 de Noviembre

ISSSTE convocó a adultos de 18 a 59 años para hacer pruebas sobre diabetes el próximo 4 de noviembre. ISSSTE

A cambio, los voluntarios recibirán los siguientes datos

Al ser un acto voluntario, no hay una compensación económica por participar de la investigación científica, pero a cambio, los pacientes voluntarios recibirán los siguientes datos, tratos y resultados:

Valoración de peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello Análisis sanguíneo de HOMAR-IR o resistencia a la insulina y hemoglobina glucosilada para detectar prediabetes Entrega e interpretación de resultados

De acuerdo con la información pública sobre la salud relacionada a la diabetes, existen tres tipos de diabetes: diabetes tipo 2 siendo esta la más común con una representación de entre el 85% y 90% en México.

Diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, donde el páncreas produce poca insulina por sí mismo. Esta es una afección crónica según la medicina, Por último está la diabetes gestacional que se produce solo durante el embarazo.

La Internacional Diabetes Federation, IDF, indica que en México se reportaron al 2024 13,587,400 casos de adultos con diabetes. Con un total de población adulta de 85,855,300 millones, este dato indica que para ese año el 16,4% de los adultos en México padecían de diabetes.

El ISSSTE busca que más mexicanos puedan tener un diagnóstico oportuno sobre la diabetes, una enfermedad silenciosa que año tras año aumenta en casos en el mundo y en México. ISSSTE

La diabetes es una enfermedad crónica y 830 millones de personas en el mundo viven con ella

Datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que “El número de personas que viven con diabetes pasó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022”.

La enfermedad de diabetes, para el 2021, según la OMS, “fue la causa directa de 1,6 millones de defunciones y, de todos los fallecidos por diabetes, el 47% tenía menos de 70 años”, en ese sentido, la convocatoria que hace el ISSSTE es de suma relevancia para que más mexicanos cuiden de su salud y tengan un diagnóstico oportuno.