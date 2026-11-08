Cumplir 65 años puede marcar mucho más que el comienzo del retiro. Para muchas personas, representa la posibilidad de disponer de más tiempo para hacer aquello que durante los años de trabajo quedó pendiente: viajar, aprender, retomar una pasión, hacer actividad física o compartir más momentos con familiares y amigos.

Lejos de ser una etapa definida por las limitaciones, la adultez mayor puede convertirse en un momento para experimentar y construir nuevas rutinas. La mayor disponibilidad de tiempo permite explorar actividades que antes no tenían lugar en la agenda, desde estudiar o practicar un deporte hasta participar de grupos, desarrollar un proyecto personal o comenzar un nuevo emprendimiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas de 65 años o más incorporen actividad física de manera regular y la adapten a sus capacidades y condiciones de salud. Caminar, bailar, andar en bicicleta, nadar, realizar ejercicios de fuerza o participar de actividades recreativas son algunas de las alternativas que pueden formar parte de una rutina activa.

Jubilación activa: cómo aprovechar el tiempo libre después de los 65

El retiro también puede abrir la puerta a experiencias postergadas durante años. Un viaje, una actividad artística, un curso o una salida con amigos pueden convertirse en parte de una etapa marcada por la autonomía y la elección personal. La historia de quienes comenzaron a entrenar, estudiar o desarrollar nuevos proyectos después de los 60 o 70 años también ayuda a modificar la percepción sobre el envejecimiento: no existe una edad determinada para descubrir una nueva pasión.

Empezar de nuevo después de los 60: historias que transforman la percepción sobre la edad. (Foto: creada con IA por El Cronista). Mujer haciendo ejercicio Newsan HIT

Dentro de esta nueva organización cotidiana pueden aparecer necesidades vinculadas con el cuidado personal. Los escapes de orina pueden presentarse en distintas etapas de la vida y tener diferentes causas, pero no son una característica inevitable del envejecimiento ni tienen por qué condicionar las actividades. Para quienes necesitan protección en determinados momentos, existen productos diseñados para acompañar la rutina, como la línea de pants y apósitos de HIT, la marca propia de consumo masivo de Newsan.

La propuesta de HIT incorpora tecnología StayDry, desarrollada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad, además de un indicador de humedad y control de olores. Estas alternativas pueden integrarse al cuidado cotidiano y acompañar jornadas de actividad, viajes o encuentros fuera de casa, sin que una necesidad puntual impida continuar con los planes.

Bienestar en adultos mayores: actividad física, vínculos y autocuidado

Una vida activa, además, no se limita al ejercicio. Socializar, aprender, viajar y mantener vínculos también forman parte del bienestar. La OMS recomienda incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana y actividades orientadas a mejorar el equilibrio cuando sea necesario. A su vez, un ensayo clínico publicado en Age and Ageing, que evaluó a 909 mujeres de entre 65 y 98 años, encontró que un taller comunitario de autocuidado se asoció con una mejoría significativa de los síntomas urinarios en el 15% de las participantes, frente al 6,9% del grupo de control después de un año.

A los 65, 70 o más años todavía quedan lugares por conocer, actividades por aprender y proyectos por comenzar. El retiro puede permitir recuperar tiempo e intereses que durante décadas quedaron relegados por las obligaciones laborales y familiares. Con una rutina adaptada a cada necesidad y herramientas que acompañen el cuidado personal, esta etapa puede convertirse en una oportunidad para explorar, disfrutar y elegir cómo vivir cada día.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.