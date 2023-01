La solución para que los camiones no viajen vacíos

Argentina es un país tan extenso y con un diseño tan centralizado en pocas ciudades, que definir rutas eficientes para que los camiones aprovechen cada viaje no resulta nada fácil. Desafiando a este contexto, los fundadores de Avancargo decidieron crear una plataforma de logística que busca soluciones para la difícil tarea de conectar largas distancias.



En los países de América Latina el Transporte Automotor de Carga (TAC) es el principal medio de movilización de mercancías y da cuenta aproximadamente de las tres cuartas partes del total. En la Argentina la participación del TAC es fuertemente dominante: según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alcanza el 93% de la carga interurbana, seguido del ferrocarril (4%) y la vía fluvial (3%).

Sin embargo, pese a su carácter estratégico, el TAC arrastra una importante capacidad ociosa: de acuerdo a la misma investigación del BID, la ocupación efectiva de los vehículos de carga se sitúa en el orden del 50% al 60% en la región, contra el 75% de los países europeos y Estados Unidos. Los porcentajes en la Argentina están en línea con el promedio regional.

Entre los factores que reducen la productividad del sector, está justamente la organización empresarial atomizada, la informalidad, las relaciones con los dadores de carga, y la escasa incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de la logística. Esto es justamente el núcleo del problema que se propusieron resolver los emprendedores argentinos Diego Bertezzolo, Pablo Mendonça y Marcos Chicote. Ellos fueron los que, cuando todavía eran estudiantes de una maestría allá por 2017, gestaron la idea de una plataforma que une a dadores de carga con transportistas para hacer la gestión logística más eficiente.

"Si lo pensábamos bien quizás no entrábamos al negocio", arroja Diego Bertezzolo con la resignación de saber que emprender en Argentina tiene todos los sabores y matices. Sin embargo, la aventura viene valiendo la pena: "Yo era gerente en Volvo y veía una problemática en la maquinaria, que es la capacidad ociosa de los equipos, que a veces estaban parados 6 meses. Esa misma oportunidad de aprovechamiento la reconvertimos para el sector de los camiones; y el análisis de números y mercados nos permitió ver por dónde pasaba la necesidad. Y en seguida advertimos que el gran problema era desinformación", resume.

"La plataforma surgió de comprender las ineficiencias del sector, las dificultades que tienen los pequeños, medianos y grandes dadores de carga para conseguir transporte y a su vez, los inconvenientes de los transportistas de no poder tener muchas veces cargas regulares, seguras y con buenas condiciones de trabajo" explica Diego Bertezzolo y agrega que "en concreto, nosotros llenamos el camión y generamos más trabajo para ellos. No solo optimizando el uso de vacancias en viajes de ida, sino para que el camión no vuelva vacío y tenga que recorrer kilómetros y kilómetros en busca de evitar lucro cesante en el retorno", explican.

La empresa, en números

Avancargo salió al mercado en 2018, luego de dos años de un proceso de desarrollo que se hizo todo a pulmón, donde el financiamiento inicial estuvo basado en aportes propios de los fundadores.

Elaborado el primer MVP, la plataforma comenzó a funcionar y captó rápidamente la atención del ecosistema logístico argentino. Y, al poco tiempo, también la de los primeros inversores, inicialmente Friends & Family que aportaron u$s 300.000. En 2019 cerraron una ronda semilla de u$s 1.000.000 con ventures capital, fondos e inversores institucionales de la talla de Globant, Supervielle, Grupo Murchison, Puerto Asís y Win Win VC. En 2020, el Laboratorio de Innovación del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) también terminó acelerando a la compañía.

Pero no todo fue tan simple: "llegamos a 2021 casi cerrando, liquidando la compañía y con solo 5 personas en el equipo debido al parate total de la pandemia. Pero gracias a la comunicación de cierre que lanzamos, logramos desencadenar una ronda de aliento y a partir de ahí se dio vuelta el negocio. Se destrabó el capital del trabajo.

Al cierre de la ronda, Avancargo contaba con 6000 empresas de transporte y 500 dadores de carga registrados en plataforma. Hoy la empresa, con un staff de 30 personas, tiene más de 17.000 transportistas, 1.500 dadores de carga y una base de datos con más de 70.000 camiones fiscalizados, un 30% de los 300.000 que conforman el parque de unidades para servicios pesados de carga de la Argentina.

Acompañar la digitalización

La compañía ofrece distintas alternativas que se adaptan al estado de digitalización de cada jugador del mercado de la logística, un sector donde lo analógico y los formatos de gestión tradicionales tienen todavía un peso dominante. Así, por un lado está el marketplace, donde en forma gratuita dadores de carga postean sus requerimientos y, al mismo tiempo los transportistas ofrecen su disponibilidad de unidades para que se genere el matching. Para utilizar la plataforma es necesario que el usuario se registre y se le pide como dato verificador su CUIT, para corroborar su existencia en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) y que no tenga situaciones irregulares.

Además, para incentivar el uso de la plataforma, también se diseñó una solución on-demand que una al dador de carga con el transportista en forma rápida, eficiente y segura, sin que este cliente deba operar por sus propios medios en la plataforma. Esto permite alinear intereses de grandes clientes con la operación de las pymes transportistas.

El desafío constante es seguir mejorando la capacidad tecnológica: "para que un transportista, un chofer, use la app se necesita tiempo de capacitación, automatización, desarrollo de usuario. Por eso queremos seguir mejorando la capacidad de uso para que sea cada vez más autónoma", detallan.

"Estamos en un momento clave de la industria logística, donde probablemente esté pasando por más cambios que en los últimos 50 años combinados. Este futuro se lo ve conectado, inteligente y autónomo, aunque en Latinoamérica los tiempos de adopción de tecnología y, sobre todo, de cambio cultural, suelen ser más largos. De esta manera, el objetivo debe ser construir soluciones concretas para el mercado actual que permitan pensar en un futuro con otros servicios e incluso otros problemas", concluye Bertezzolo.