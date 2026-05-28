En esta noticia Metas agresivas para 2026

En un contexto donde el ecosistema logístico de México enfrenta una transformación estructural. Flete.com, la filial mexicana de Frete.com — plataforma de gestión de carga de origen brasileño catalogada como unicornio tecnológico— busca expandirse en el mercado nacional respaldada por una inversión directa de u$s 20 millones de dólares. El capital está destinado de forma exclusiva al desarrollo de infraestructura tecnológica, atracción de talento de alta especialización, analítica de datos e inteligencia artificial (IA).

El objetivo central que persigue Flete es abatir la capacidad ociosa de los camiones, optimizar los tiempos de carga y suprimir los sobrecostos de intermediación en un sector históricamente fragmentado.

El desembarco de la compañía en el territorio mexicano, iniciado durante 2025 bajo un modelo piloto apoyado en la inmediatez de WhatsApp, ha evolucionado ágilmente hacia un marketplace inteligente robusto.

Esta transición tecnológica ha logrado multiplicar por cuatro su base de usuarios activos, consolidando un ecosistema digital eficiente que conecta de manera directa a los generadores de carga con transportistas independientes y flotillas.

Fundada en Brasil en 2013 por Federico Vega, la startup acumula una inversión total superior a los u$s 400 millones en rondas en las que han participado SoftBank, Tencent, Goldman Sachs y Valor Capital Group. Frete.com alcanzó el estatus de unicornio en 2021 con una valuación de u$s 1,000 millones de dólares.

En México las operaciones de la compañía están dirigidas por Marco Reyes, un país donde más del 56% de la carga total se moviliza por vía terrestre, una cifra que se vuelve aún más crítica al analizar el comercio exterior.

El autotransporte de carga es la columna vertebral de la integración regional con América del Norte, pues moviliza más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y concentra entre el 86% y 87% del comercio bilateral de la región.

Con más de 500 millones de toneladas de mercancías transportadas anualmente en México, este sector aporta el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En este contexto, Flete está lanzando en el país una herramienta de blindaje de identidad, mediante reconocimiento facial con prueba de vida para transportistas. Arranca con 500 transportistas validados y la compañía espera superar los 1000 perfiles en lo que resta del año.

Esta nueva herramienta valida que la persona que opera en la plataforma es quien dice ser, utilizando tecnología avanzada comparable a la empleada por instituciones financieras y bancarias. Busca prevenir suplantaciones de identidad y fortalecer la confianza entre transportistas y los embarcadores.

“Para que un marketplace funcione, la confianza es fundamental. Con esta nueva funcionalidad, damos un paso clave para que los generadores de carga y transportistas tengan mayor certeza al hacer negocios entre ellos”, señaló Marco Reyes, country manager de Flete, en un comunicado.

Marco Reyes, country manager en México de Flete

Metas agresivas para 2026

A pesar del peso del autotransporte, la ineficiencia operativa sigue siendo un reto mayúsculo: se calcula que entre el 35% y el 40% de los procesos logísticos en México aún se ejecutan de forma manual. Esta falta de digitalización se traduce en viajes en vacío y tiempos muertos prolongados en los centros de distribución.

Flete.com busca resolver este obstáculo mediante herramientas avanzadas de filtrado geográfico por origen, destino y tipología de unidad vehicular, permitiendo un matching ágil y sin fricciones.

Tras procesar más de 2,500 cargas durante su año de introducción en 2025, la compañía ha establecido sus proyecciones de crecimiento para el cierre de 2026: alcanzar 13,000 cargas procesadas anualmente.

Así como la expansión de la base actual de 1,000 transportistas registrados hacia una meta de 2,500 operadores validados.

En cuanto a su cartera corporativa, la meta es multiplicar por 3x la base de clientes corporativos de generadores de carga, superando las 150 firmas activas para finales de año, enfocándose de manera prioritaria en operadores logísticos de tercera parte (3PLs), freight forwarders y grandes embarcadores (shippers) de consumo masivo.

A nivel de América Latina, Frete gestiona un ecosistema masivo que conecta a cerca de un millón de transportistas y a más de 25,000 clientes corporativos B2B, coordinando un volumen superior a los 20 millones de cargas al año.