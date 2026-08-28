Transclor, líder en producción y distribución de productos electroquímicos, incorporó el transporte ferroviario a su esquema logístico para el abastecimiento de ácido clorhídrico a la industria minera del norte argentino. La iniciativa, que implicó una importante inversión para incorporar una flota de 120 ISO contenedores, permite a la compañía ofrecer una alternativa eficiente y confiable para el traslado de grandes volúmenes de este insumo, acompañando las necesidades de un sector estratégico para el desarrollo productivo del país.

El ácido clorhídrico es un insumo central para la minería , en particular para la producción de litio: se utiliza en distintas etapas del procesamiento del mineral para remover impurezas y optimizar la refinación, lo que permite alcanzar los niveles de pureza necesarios para la fabricación de baterías y otras aplicaciones industriales de alto valor agregado. Frente al crecimiento sostenido de la minería del litio en Argentina, asegurar el suministro de este insumo es clave para garantizar la continuidad de las operaciones.

La implementación de esta modalidad permite trasladar grandes volúmenes en un único despacho, contribuyendo a reducir la circulación de transporte pesado en las rutas y ofreciendo una solución de mayor escala para responder al crecimiento de la actividad minera.

“El desarrollo de esta solución representa un paso muy importante para Transclor: refuerza nuestra capacidad de acompañar las necesidades de una industria cada vez más dinámica y exigente. Nuestro compromiso es seguir desarrollando soluciones que garanticen un abastecimiento seguro y confiable, a la altura de los desafíos que plantea el crecimiento de la minería en Argentina”, señalaron desde la compañía.

A través de esta iniciativa, Transclor reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones que impulsan el crecimiento productivo del país, aportando infraestructura, capacidad operativa y un abastecimiento confiable a una de las industrias con mayor potencial de expansión de Argentina.