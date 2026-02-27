eBay, el coloso estadounidense del comercio electrónico conocido por su plataforma de subastas y ventas en línea, confirmó este jueves el despido de aproximadamente 800 empleados, equivalente al 6% de su plantilla global a tiempo completo. Esta medida, que afecta a todas las áreas operativas de la compañía, busca alinear su estructura con prioridades estratégicas y reinvertir en operaciones clave. La empresa, que contaba con unos 12.300 trabajadores a fines de 2025, emitió un comunicado oficial donde agradece las contribuciones de los afectados y promete apoyo con “cariño y respeto” durante la transición. Los recortes impactan roles en diversas regiones, incluyendo unos 271 en el Área de la Bahía de San Francisco, con énfasis en gerencia media, directores, investigadores y ingenieros. Las acciones de eBay (NASDAQ: EBAY) se mantuvieron estables tras el anuncio, cotizando alrededor de los 85,33 dólares en la mañana del jueves, con una caída acumulada del 2% desde inicios de 2026 y del 10% en el último mes. Inversores interpretan el recorte como una medida de eficiencia operativa, respaldada por ingresos récord de 3.000 millones en el Q4 2025 y un programa de recompras de 756 millones de dólares, lo que generó una percepción positiva pese a la reducción de plantilla. Esta es la tercera ronda de despidos masivos en eBay en los últimos tres años: en 2023 eliminó alrededor de 500 puestos (4% de la fuerza laboral), y a inicios de 2024 recortó unos 1.000 (9%), como respuesta a la desaceleración post-pandemia y competencia feroz. A pesar de estos ajustes, eBay reportó sólidos resultados en el cuarto trimestre de 2025, con ingresos de 3.000 millones de dólares (aumento del 15%) y un GMV de 21.200 millones. Los despidos ocurren una semana después de anunciar la adquisición de Depop, plataforma de moda de segunda mano por 1.200 millones de dólares, para captar compradores jóvenes. eBay planea seguir contratando en áreas prioritarias como publicidad y segmentos de coleccionables, en un entorno de optimización de costos en el sector tech.