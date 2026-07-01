Para muchos, producir ese contenido de forma constante y profesional con recursos limitados era uno de los principales obstáculos para crecer. La IA está empezando a cambiar esa ecuación, dice Canva.

En esta noticia De 10 a 27 clientes en un día: el impacto real del diseño profesional

La plataforma de diseño gráfico, Canva, da a conocer que en el último año en México, tanto el número de usuarios de IA como su nivel de uso crecieron de manera significativa: 40% y 50%, respectivamente.

En abril de 2026, los usuarios mexicanos crearon 6,700,000 diseños usando funciones de IA. La compañía fundada en Sídney, Australia, en 2012, asegura que “estos números reflejan algo muy concreto: la IA se convirtió en el recurso silencioso que impulsa a quienes hacen crecer sus negocios desde el teléfono”.

Según un estudio de Canva sobre pequeñas y medianas empresas en México –que da a conocer en el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, este 30 de junio–, más del 80% de los negocios pequeños crean contenido visual para redes sociales, y casi 7 de cada 10 lo hacen completamente desde su teléfono.

El 72% de las emprendedoras que venden en redes sociales —mejor conocidas en México como NENIs– y el 75% de los emprendedores en solitario, así como micro, pequeñas y medianas empresas (miPyMEs) en México señalan las redes sociales como su principal canal de promoción. Y WhatsApp, usado por aproximadamente el 70%, sigue siendo el corazón de las ventas directas, compartió la compañía tecnológica.

Detrás de cada post, reel y catálogo de WhatsApp que busca verse profesional con cada diseño, millones de emprendedores mexicanos crean contenido todos los días: solos, desde su teléfono, sin equipo de diseño.

Para muchos, producir ese contenido de forma constante y profesional con recursos limitados era uno de los principales obstáculos para crecer. La IA está empezando a cambiar esa ecuación, dice Canva.

Diseñar en Canva para pequeños negocios | Cortesía

En este contexto, la función de IA más usada en México es el eliminador de fondo, el cual lidera con el 33% de usuarios activos en abril de 2026, seguido de herramientas como la generación de imágenes y la escritura asistida. El contenido para redes sociales es el tipo de diseño donde más se usa la IA, con el 22% del uso total.

“Lo que estamos viendo en México no es solo adopción tecnológica, es una transformación en quién tiene acceso a crear. Durante años, la barrera entre una idea y un negocio visualmente profesional fue el acceso a herramientas de diseño y el conocimiento para usarlas. La IA en Canva está derribando esa barrera: hoy, una emprendedora que vende por WhatsApp puede tener la misma presencia visual que una marca establecida. Eso cambia todo”, aseguró Israel De La Torre, director creativo de Canva México, en un comunicado de prensa.

De 10 a 27 clientes en un día: el impacto real del diseño profesional

El impacto no es solo estético, también es económico. En el estudio cualitativo de Canva con NENIs y emprendedores en solitario mexicanos, una vendedora de miel natural describió cómo, después de mejorar su contenido visual con las herramientas de IA de Canva, pasó de recibir 10 a 27 contactos de clientes en un solo día, y todos compraron. “El cambio fue muy radical”, dijo.

“Este tipo de resultados no son casos aislados. El estudio muestra que conforme los emprendedores mexicanos exploran más funciones de la plataforma, el retorno se vuelve más claro: menos tiempo en la ejecución operativa, más tiempo para hacer crecer el negocio”, concluyó la compañía.