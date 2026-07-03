Javier Milei y Diego Santilli en su jura como jefe de Gabinete (Prensa Presidencia)

Tras la renuncia de Manuel Adorni en el marco de la investigación judicial que pesa sobre él por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional formalizó la reestructuración profunda de la administración central que prometió al anunciar a Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, como su reemplazante.

La medida quedó plasmada en el Decreto 571/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma dispuso la supresión del Ministerio del Interior, que Santilli dirigía antes del cambio, y la reasignación de sus competencias al jefe de Gabinete de Ministros, su nuevo puesto. Según el texto oficial, la decisión responde a “razones de gestión” y busca una administración más eficiente.

Por otro lado, el Ejecutivo también oficializó la designación de Adrián Ravier como el nuevo vocero presidencial, quien debutó esta misma semana con su primera conferencia de prensa abierta a preguntas.

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Quiénes acompañarán a Santilli

El decreto estableció que Santilli será asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior, ambos con jerarquía de secretario. Ignacio Devitt quedó a cargo de la primera vicejefatura, mientras que Gustavo Coria asumió la de Interior.

Los nombramientos se completaron con los Decretos 574/2026 y 575/2026. El primero formalizó el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos; el segundo actualizó el estatus de Coria de secretario a vicejefe.

La Vicejefatura de Interior absorbió funciones clave del exministerio: la relación política con provincias y municipios, el vínculo con el Congreso , y organismos como el RENAPER, la DINE, el INAI y la AABE.

Por su parte, la Vicejefatura de Gabinete concentrará Innovación y Ciencia, Asuntos Estratégicos y una nueva secretaría que unificará Turismo, Ambiente y Deportes.

El nuevo formato en el que la Jefatura de Gabinete absorbe a Interior no es nuevo en esta gestión: se trata de un esquema similar al que funcionó mientras Guillermo Francos ocupaba la silla que ahora asumió Santilli, con ambas carteras históricas fusionadas.

Según la norma, los compromisos y créditos presupuestarios del área disuelta pasarán a la Jefatura de Gabinete hasta que se aprueben las nuevas estructuras administrativas.

Cambia la comunicación del Gobierno: oficializan a Ravier

Por otro lado, este viernes el Gobierno finalmente oficializó la designación de Adrián Ravier como el nuevo vocero presidencial. Lo hizo a través del Decreto 572/2026.

Además, se creó la Secretaría de Vocería Presidencial, nueva área dentro de la órbita de la Presidencia de la Nación.

Por su parte, el Decreto 573/2026 aceptó la renuncia de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y lo designó al frente de la flamante Secretaría de Comunicación y Medios, también dependiente directamente de Presidencia.

El esquema busca centralizar los anuncios de gestión en el área de Fernández, que será la encargada de definir qué información queda a cargo de Ravier y cuál se comunica desde cada ministerio o secretaría.

Ravier debutó esta semana con su primera conferencia de prensa abierta a preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada. El vocero abrió el encuentro con una extensa exposición centrada en indicadores económicos y, ante las consultas, mantuvo un tono medido y se ciñó a respuestas preparadas de antemano.

Consultado por la salida de su antecesor, evitó opinar sobre la causa judicial que lo investiga y remarcó que ya no hace a la marcha del Gobierno