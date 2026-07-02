Dos meses después de convertirse en uno de los nuevos accionistas de la controlante de Transener, Genneia inició el proceso para realizar una oferta pública inicial de acciones (IPO) en el mercado de Estados Unidos.

La compañía presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el formulario F-1, el documento requerido para registrar una eventual colocación de acciones.

La operación contempla la emisión de American Depositary Shares (ADS), certificados que representan acciones de compañías extranjeras y que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE), bajo el ticker “GENN”. En forma simultánea, la empresa también prevé listar acciones Clase B en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

El prospecto preliminar no define el precio de las acciones, la cantidad de papeles que se ofrecerán, el monto de la operación ni la fecha prevista para el debut bursátil. Esos datos se conocerán una vez que avance el proceso de revisión ante la SEC.

De concretarse, será la primera oferta pública inicial (IPO) de una empresa argentina en el mercado estadounidense desde 2019, cuando Vista debutó en la Bolsa de Nueva York. Antes también habían realizado colocaciones Central Puerto y Corporación América Airports, ambas en 2018.

Cómo será la operación

La oferta incluirá una emisión primaria de acciones y, al mismo tiempo, la venta de participaciones por parte de algunos accionistas actuales. Según la agencia de noticias Bloomberg, Genneia no recibirá fondos por las acciones que sean vendidas por esos accionistas, sino únicamente por los nuevos títulos que emita la compañía.

La coordinación global de la operación quedó a cargo de Morgan Stanley y BTG Pactual. También participan BofA Securities, J.P. Morgan y Latin Securities como colocadores conjuntos.

El documento también detalla que la oferta estará compuesta por acciones Clase B. Tras la operación, Genneia mantendría una estructura accionaria de doble clase, con acciones Clase A y Clase B.

La compañía mantendrá una estructura accionaria de doble clase. Las acciones Clase A tendrán cinco votos por acción, mientras que las Clase B otorgarán un voto por acción. Esas últimas serán las que se ofrecerán al público.

La entrada en Transener

La presentación ante la SEC llega después de que Genneia se incorporara al grupo de accionistas de Citelec , la sociedad que controla Transener, la principal transportista de energía eléctrica de alta tensión del país.

La operación fue realizada junto con Edison Transmisión, a través de una sociedad vehículo denominada Transmisión Eléctrica S.A. (TESA). El consorcio compró el 50% de Citelec que estaba en manos de Enarsa por u$s 356,1 millones, sin IVA.

El otro 50% pertenece a Pampa Energía, que continuará como socio en la compañía. Transener opera más de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV y administra la red troncal del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La autorización regulatoria fue publicada a través de la Resolución 130/2026. El regulador consideró que la operación no viola las restricciones de integración vertical, ya que TESA tendrá el 50% de Citelec y compartirá el control con la empresa de Marcelo Mindlin, sin quedar como accionista mayoritario o controlante unilateral.

El mapa de Genneia

Genneia es uno de los principales jugadores del mercado renovable argentino. Según el prospecto, cuenta con una capacidad instalada bruta de 2128 megavatios y concentra el 21% de la generación eólica y el 19% de la solar del país.

Durante el primer trimestre del año, la compañía registró ingresos por u$s 96,4 millones y una ganancia neta de u$s 7,9 millones.

Entre sus principales accionistas figuran Argentum Investments I LLC, con el 43,6%; Fintech Energy LLC, con el 25%; Jorge Pablo Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo y el Fideicomiso en Garantía Herederos JHB, con el 8,33% cada uno; y LAIG Eolia S.A., con el 6,4%.

En paralelo, la compañía avanza con nuevos proyectos solares. Este año completó la última etapa del Parque Solar San Rafael, en Mendoza, que alcanzó una potencia total de 180 MW tras una inversión de u$s 180 millones.

Con ese desarrollo, la empresa elevó a más de u$s 430 millones sus inversiones en la provincia mendocina y llegó a 450 MW de capacidad instalada en la provincia a través de tres parques solares operativos.

La generación de esos proyectos está orientada principalmente a grandes usuarios industriales y mineros, un segmento que demanda contratos de energía renovable para abastecer nuevos desarrollos.

En marzo, la compañía también cerró un financiamiento de hasta u$s 320 millones con BID Invest para ampliar su cartera de proyectos solares, avanzar con sistemas de almacenamiento con baterías y desarrollar obras de transmisión eléctrica.