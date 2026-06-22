Probablemente seamos uno de los países donde más se habla de economía. Cualquier argentino ya escuchó hablar de inflación, devaluación, precio del dólar, tasas de interés y hasta del riesgo país.
Pero hay algo que no aprendimos.
Nunca nos enseñaron qué hacer con nuestro dinero. Ni siquiera a hacer las matemáticas básicas para entender cuánto necesitamos ganar, ahorrar o invertir para construir la vida que queremos.
La mayoría de las personas se gasta todo lo que gana.
A los argentinos nos encanta viajar, y está perfecto. Lo curioso es que aprendimos geografía para recorrer el mundo, pero no aprendimos a invertir para que algún día esos viajes se financien con nuestros activos y no con nuestro próximo sueldo.
Y después nos preguntamos por qué tanta gente trabaja toda su vida y llega a los 60 años con más preocupaciones que tranquilidad.
Hay una cuenta que muy pocas personas hacen.
¿Cuánto cuesta la vida que quiero vivir?
No cuánto cuesta llegar a fin de mes. Ni cuánto cuesta pagar la tarjeta.
¿Cuánto cuesta la vida que sueño tener?
Porque tal vez queremos jubilarnos tranquilos, ayudar a nuestros hijos, viajar más o tener una casa propia.
Pero pocas veces nos sentamos a hacer los números.
¿Cuánto dinero necesito para eso?
¿Cuánto tengo que ahorrar por mes?
¿Cuánto debería invertir?
¿Cuánto tiempo me va a llevar?
Nos enseñaron a trabajar, pero no a construir patrimonio
La mayoría de las personas trabaja para ganar dinero. Pero casi nadie dedica tiempo a aprender cómo conservarlo, hacerlo crecer y ponerlo a trabajar para uno.
Y ahí está el verdadero problema: No es que no nos esforcemos. Es que nadie nos enseñó a tomar decisiones financieras.
Y las consecuencias están a la vista.
Personas que ganan cada vez más pero nunca logran ahorrar.
Profesionales exitosos que viven pendientes de la próxima factura.
Emprendedores que aumentan su facturación año tras año pero siguen sin construir patrimonio.
Familias que tienen buenos ingresos y, aún así, sienten ansiedad cada vez que llega fin de mes. Porque una cosa es ganar dinero y otra muy distinta es saber administrarlo.
Durante mucho tiempo creímos que el problema era ganar más. Y claro que ganar más ayuda. Pero si cada aumento de ingresos viene acompañado por un aumento similar en los gastos, el resultado suele ser el mismo: trabajamos más, ganamos más y, aun así, sentimos que seguimos en el mismo lugar.
La diferencia entre ganar dinero y construir libertad
La educación financiera no empieza al invertir. No tiene que ver con comprar una acción, un bono o una criptomoneda. Empieza mucho antes. Empieza cuando entendemos que una parte de nuestros ingresos tiene que trabajar para nuestro futuro.
La pregunta que deberíamos hacernos cada vez que entra dinero a nuestra cuenta es simple: ¿qué voy a hacer con este peso?
La mayoría de las personas destina todo lo que gana a consumir. Algunas ahorran lo que sobra. Y muy pocas separan primero una parte para construir su futuro.
Sin embargo, ahí suele estar la diferencia.
No en cuánto ganan. Sino en el orden en que distribuyen ese dinero.
Cuando aprendemos a reservar una parte de nuestros ingresos antes de gastar, dejamos de depender exclusivamente de nuestro trabajo para construir bienestar.
Y cuando ese ahorro comienza a invertirse, el dinero empieza a trabajar para nosotros. No solo cuando estamos trabajando, sino también cuando dormimos, viajamos, disfrutamos de nuestra familia o hacemos cualquier otra cosa.
No se trata de hacerse rico de un día para otro.