Si un equipo no sabe con exactitud qué se espera de cada uno, ese equipo no funciona

Las palabras no son gratis. Cuestan. Y lo que cuestan no siempre se ve al instante, pero se paga tarde o temprano.

Muchas veces tenemos una buena intención y la comunicamos mal. Y ahí empieza el problema: lo que quisimos decir importa menos que lo que el otro terminó escuchando. Esa diferencia puede convertir un mensaje bien intencionado en algo que lastima. Y nos hace daño también a nosotros, porque cuando comunicamos mal, después tenemos que salir a explicar, a pedir disculpas, a reparar algo que nunca debería haberse roto.

Las palabras no son solo palabras

Por algo las oraciones religiosas tienen ese peso desde hace miles de años : no es solo el significado de las palabras, es la energía que se transmite al decirlas.

Podés decir algo correcto con una energía equivocada y el mensaje se pierde. O podés decir algo simple, pero con la energía justa, y ese mensaje transforma.

Cuando hablamos, no solo compartimos información. Cargamos esa información con una intención, un tono y una emoción. Y eso es lo que realmente recibe el otro. Podés decir algo correcto con una energía equivocada y el mensaje se pierde. O podés decir algo simple, pero con la energía justa, y ese mensaje transforma.

Elegir bien las palabras no alcanza: hay que hacerse cargo también de la energía que llevan

En los negocios esto se paga caro

Esto no es solo filosofía de vida. En los negocios, la comunicación es todo.

Si un equipo no sabe con exactitud qué se espera de cada uno, ese equipo no funciona. No puede haber grises. No puede haber “más o menos”. Tiene que ser claro, concreto, sin lugar a la interpretación libre.

Cuando un líder comunica mal las expectativas, el equipo no falla por falta de capacidad. Falla porque nunca entendió bien qué tenía que lograr. Y ahí la responsabilidad no es del equipo, es de quien comunicó.

Nadie entiende las cosas tal como son: las entiende a través de su propio filtro, de su historia

Vi negocios enteros complicarse por una mala comunicación de la estrategia, más que por la estrategia en sí. La idea era buena, el plan tenía sentido, pero nadie lo explicó con la claridad necesaria, y en el camino cada uno entendió algo distinto. Porque nadie entiende las cosas tal como son: las entiende a través de su propio filtro, de su historia, de sus miedos, de lo que ya trae con su experiencia. Cada uno completa lo que no quedó claro con su propia interpretación.

Nadie nace sabiendo comunicar

Muchas veces se piensa que comunicar es un don, algo que ya viene de fábrica. Y en general, no. Comunicar bien es un proceso simple, aunque no siempre fácil: pensar antes de hablar, decir con claridad lo que realmente queremos, y después revisar si eso se entendió como esperábamos

A la hora de hablar, escribir un mensaje o dar una instrucción, vale la pena hacerse una pregunta: ¿esto se puede entender de otra manera? Si la respuesta es sí, hay que volver a escribirlo.

Las palabras que elegimos no son neutras. Construyen confianza o la destruyen. Suman claridad o generan ruido. Y en un equipo o en cualquier relación, eso tiene un costo enorme.

No alcanza con elegir bien las palabras si la energía detrás contradice lo que decís. Se puede decir algo técnicamente correcto y, sin embargo, transmitir inseguridad, desconfianza o mala intención. Y el otro lo percibe, aunque no lo pueda explicar del todo.

Por eso, antes de comunicar algo importante, vale la pena preguntarse también desde qué lugar lo estamos diciendo. ¿Desde el miedo? ¿Desde la claridad? ¿Desde el respeto? Esa energía viaja con el mensaje, lo quiera uno o no.

Al final, saber expresarse es una elección. Es entender que cada palabra que elegimos tiene la capacidad de impactar, positiva o negativamente.

Se puede decir algo técnicamente correcto y, sin embargo, transmitir inseguridad, desconfianza o mala intención.

En cualquier ámbito de la vida, lo que decimos define en gran parte lo que logramos. Es la base sobre la que se construye todo lo demás.

La próxima vez que tengas que comunicar algo importante, tomate un segundo. Elegí bien qué decir, cómo decirlo y desde qué energía lo decís. Porque eso es lo que realmente se queda con el otro.

Al contrario de lo que se suele pensar, a las palabras no se las lleva el viento. No siempre se ven, pero quedan. Quedan como trauma cuando lastiman, y quedan como impulso cuando alguien las recuerda en un mal momento y, sin saberlo, le dan fuerza para seguir. Todos tenemos alguna frase que nos marcó para mal y alguna que nos sostuvo justo cuando la necesitábamos. Esa es la prueba más simple de que lo que decimos no se disuelve en el aire: se instala en el otro y sigue trabajando ahí, mucho después de que terminamos de hablar.